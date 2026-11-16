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阿里山小火車114歲 三鐵萌站長嘉義合體 免費攀樹微醺列車接力登場

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
阿里山林鐵114週年推出「微醺雲端列車－山林交響曲」，12月24、25日帶領旅客搭乘小火車走進山林，享用特色餐席、體驗自然聲景，活動限額40人，即日起開放預約。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵114週年推出「微醺雲端列車－山林交響曲」，12月24、25日帶領旅客搭乘小火車走進山林，享用特色餐席、體驗自然聲景，活動限額40人，即日起開放預約。圖／林鐵及文資處提供

阿里山林業鐵路迎來114周年，林鐵及文資處推出「阿里山小火車Cheers！」系列慶祝活動，12月12、13日在嘉義市森林之歌舉辦林鐵時光市集，邀請高雄捷運蜜柑站長、台中驛鐵鹿站長與林鐵鹿同台賣萌，還有100個免費親子體驗名額；12月24、25日則推出限額40人的「微醺雲端列車」，帶領旅客搭乘小火車深入山林，在海拔約2000公尺的二萬平車站享用特色餐席，感受百年鐵道魅力。

林鐵及文資處表示，今年以「鐵道留聲機」為概念，串聯鐵道、森林與音樂，讓民眾從火車行駛的輪軌聲、山林鳥鳴及地方歌謠，重新認識阿里山林鐵承載的歷史記憶與文化。

率先登場的林鐵時光市集，12月12、13日上午10時至下午6時在嘉義市森林之歌舉辦，集結山村特色飲食、在地手作及親子體驗，並安排免費攀樹課程、森林繪本故事與親子手作工作坊，透過互動教學讓孩子親近自然，培養身體協調性與自信心。

其中，免費體驗課程共規劃6場次，提供100個名額，採網路預約報名。舞台活動邀請克里夫Cliff、民生電氣Mineletro INC.、高雄鼓道場、微笑姐姐及樂福哥哥接力演出，結合音樂、鼓樂與親子互動，打造充滿森林氣息的周末活動。

市集另一大亮點是三鐵萌站長難得同台，林鐵吉祥物「林鐵鹿」將舉辦粉絲簽名會，並邀請高雄捷運人氣吉祥物「蜜柑站長」、台中驛鐵道文化園區「鐵鹿站長」驚喜現身，與大小朋友近距離互動，展現不同鐵道文化特色。

除了市集，12月24、25日推出「微醺雲端列車－山林交響曲」限定遊程，旅客搭乘阿里山小火車前往二萬平車站，在森林環繞的環境中品嘗以在地食材設計的大地餐席，搭配限定酒款，透過料理認識地方產業與飲食文化，並聆聽鳥鳴、風聲，體驗沉浸式山林療癒。

林鐵及文資處表示，微醺雲端列車活動限額40人，即日起開放網路預約購票，額滿為止，各車站窗口不販售這項遊程車票。

林鐵及文資處處長王昭堡表示，希望透過114週年系列活動，邀請民眾走進城市森林、品嘗山村美食，並搭乘特色列車深入阿里山，從鐵道文化、地方產業到自然景觀，感受百年林鐵持續發展的多元魅力。

活動報名資訊可至阿里山林業鐵路官方臉書查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

阿里山林鐵114週年「林鐵時光市集」12月12、13日在嘉義市森林之歌登場，集結山村美食、特色手作、音樂演出及免費攀樹體驗，林鐵鹿、蜜柑站長與鐵鹿站長也將同台亮相。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵114週年「林鐵時光市集」12月12、13日在嘉義市森林之歌登場，集結山村美食、特色手作、音樂演出及免費攀樹體驗，林鐵鹿、蜜柑站長與鐵鹿站長也將同台亮相。圖／林鐵及文資處提供

阿里山林業鐵路歡慶114週年，推出「阿里山小火車Cheers！」系列活動，12月12、13日舉辦林鐵時光市集，24、25日接力推出微醺雲端列車，邀請民眾體驗鐵道與山林魅力。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林業鐵路歡慶114週年，推出「阿里山小火車Cheers！」系列活動，12月12、13日舉辦林鐵時光市集，24、25日接力推出微醺雲端列車，邀請民眾體驗鐵道與山林魅力。圖／林鐵及文資處提供

阿里山壯麗山巒與翻騰雲海交織成絕美景致，林鐵114週年推出「微醺雲端列車」限定遊程，邀請旅客深入山林，感受阿里山自然魅力。圖／林鐵及文資處提供
阿里山壯麗山巒與翻騰雲海交織成絕美景致，林鐵114週年推出「微醺雲端列車」限定遊程，邀請旅客深入山林，感受阿里山自然魅力。圖／林鐵及文資處提供

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