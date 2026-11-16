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感冒吃抗生素好得快？嘉基醫師破解迷思...當心養出「超級細菌」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義基督教醫院響應2026年世界抗生素週，攜手嘉義市政府衛生局舉辦宣導活動，透過趣味問答及衛教互動，推廣抗生素「四不一要」正確用藥原則。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院響應2026年世界抗生素週，攜手嘉義市政府衛生局舉辦宣導活動，透過趣味問答及衛教互動，推廣抗生素「四不一要」正確用藥原則。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義基督教醫院今天響應2026年世界抗生素週，提醒民眾感冒不一定需要服用抗生素，尤其自行購買、服用剩藥或任意停藥，都可能增加細菌產生抗藥性的風險。感染科醫師徐靖浩表示，抗生素並非治療感冒的萬靈丹，民眾應遵守「四不一要」原則，避免錯誤用藥讓細菌產生抗藥性，增加日後感染治療的難度。

「感冒喉嚨痛，吃抗生素是不是好得比較快？」、「上次吃剩的抗生素，這次症狀一樣能不能繼續吃？」嘉基表示，這些常見的用藥迷思，可能成為抗藥性細菌滋生的原因。尤其多數一般感冒由病毒引起，抗生素只能對抗細菌，對病毒感染並無治療效果。

嘉基副院長林明憲表示，抗生素不是想吃就能吃的「消炎藥」，不當使用不僅無法改善病毒感染引起的感冒症狀，還可能促使細菌產生抗藥性。一旦抗藥性細菌蔓延，未來真正需要抗生素治療時，恐面臨藥物效果降低、治療更加困難的問題。

感染科醫師徐靖浩提醒，正確使用抗生素應掌握「四不一要」，包括「不自行購買」，抗生素須由醫師診斷開立；「不主動要求」，感冒是否需要抗生素應由醫師判斷；「不隨便停藥」，症狀改善仍須依照醫囑用藥；「不吃他人的藥」，不可分享或服用他人剩餘藥物；「要遵守醫囑」，按時、按量及依照醫師指示使用。

嘉義市衛生局副局長莊美如表示，抗藥性問題不只影響人類，也涉及動物、養殖及環境生態，應落實「防疫一體」觀念。例如家中寵物生病，飼主不可自行將人類吃剩的抗生素拌入飼料，應交由獸醫師診斷治療，避免不當用藥增加抗藥性風險。

嘉基今天舉辦「拒絕抗藥性，轉出用藥好觀念！拍出萌照有真相！」宣導活動，透過趣味轉盤問答、拍照打卡及衛教互動，讓候診民眾與家屬認識正確用藥觀念。另於11月12日至22日推出線上「倒數100秒－抗藥魔王大作戰」遊戲，讓民眾在互動中學習抗生素知識。

嘉基呼籲，抗生素是珍貴的醫療資源，民眾不要將抗生素當成感冒常備藥，更不可自行服用剩藥，應由醫師評估是否需要使用，才能降低抗藥性風險。

嘉義市政府衛生局副局長莊美如宣導「防疫一體」觀念，提醒民眾抗生素抗藥性問題涉及人類、動物及環境健康，應共同落實正確用藥。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義市政府衛生局副局長莊美如宣導「防疫一體」觀念，提醒民眾抗生素抗藥性問題涉及人類、動物及環境健康，應共同落實正確用藥。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義基督教醫院副院長林明憲宣導抗生素正確用藥觀念，提醒民眾抗生素並非感冒萬靈丹，不當使用恐增加細菌產生抗藥性的風險。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院副院長林明憲宣導抗生素正確用藥觀念，提醒民眾抗生素並非感冒萬靈丹，不當使用恐增加細菌產生抗藥性的風險。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義基督教醫院響應世界抗生素週，透過趣味轉盤問答與民眾互動，宣導抗生素正確使用觀念，提醒勿自行服用家人吃剩的藥物。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院響應世界抗生素週，透過趣味轉盤問答與民眾互動，宣導抗生素正確使用觀念，提醒勿自行服用家人吃剩的藥物。圖／嘉義基督教醫院提供

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