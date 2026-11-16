羊肉爐驚見犬頭「掛羊頭賣狗肉」？爆料者刪文 宜蘭縣府追查中

有民眾的家人在宜蘭買羊肉爐回家吃，倒出來卻見犬齒類動物的頭顱，他把照片貼上網路提醒民眾看清楚，引爆網路譁然，質疑掛羊頭賣狗肉？眾多網友要求公布店家，未料貼文的仲介業者撤文，改稱家人擔心遭到店家威脅才會選擇不公布。縣政府相關單位已介入調查，買賣狗肉要被罰，宰殺狗更涉刑責。

從貼文畫面中顯示，羊肉爐鍋裡竟然出現一顆犬齒類動物的頭，但這可不是羊頭，仔細一看倒有點像是狗頭；由於羊屬於草食性動物，並沒有這種發達的犬齒，因為只有肉食類動物的犬齒才發達。

房仲業者昨天在脆的社群PO文「好扯，大家吃羊肉爐前要看清楚」，表示自己的家人是在宜蘭某間路邊攤買羊肉爐回家之後，發現裡面竟然有一個不明動物的頭顱。該貼文瞬間炸鍋，網友直呼「恐怖」，質疑是「狗頭」，又說是「果子狸」，要求公布店名，避免踩雷。

未料貼文房仲業3小時後刪文，留下疑雲未解，卻造成宜蘭當地其他羊肉爐業者跳腳，紛紛出面駁斥說，正常都是原料廠商切割完之後，把肉塊交給店家，裡面根本不會有什麼頭或是角，貼文的照片一看就不是羊頭啦。

業者不滿房仲的貼文引起很多人轉貼留言，又不說清楚是哪一家，貼文熱度持續發酵，造成民眾恐慌而降低消費意願，影響受害最大的是合法業者，同行的生意或多或少都會受影響。

房仲業又再度貼文解釋，家人擔心遭到店家威脅，才會選擇不公布，改稱是私下向朋友取得，他自己養過狗，確定不是狗肉，還說是幾個月前的事。

是不是「掛羊頭賣狗肉」？尚待相關單位釐清真相，宜蘭縣動植物防疫所及衛生局取得相關貼文截圖，正進行追查中。縣府表示，並非私下取得就能避掉違法，只要是狗的屠體買賣，涉及行政法則5萬到25萬，如果是宰殺狗的話更涉及刑責，若是胡亂貼文，交由警方查辦。