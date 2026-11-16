大腦愛吃的健康早餐！營養師推麥得飲食10大好料 外食族也能照著吃

早餐不一定要吃得很豐盛，但食物選擇可能影響長期健康。近年受到關注的「麥得飲食」（MIND Diet），結合地中海飲食與得舒飲食的特色，鼓勵攝取蔬菜、全穀、豆類及不飽和脂肪。營養師楊斯涵分享，研究發現，較常遵循麥得飲食的人，通常有較好的認知健康表現，外食族也不必每天自己下廚，只要掌握幾個原則，就能在早餐中融入這種飲食方式。

麥得飲食 10大類關鍵食物

楊斯涵在臉書粉專「楊斯涵營養師的美味生活」表示，麥得飲食推薦攝取10類食物，包括深綠色蔬菜（菠菜、地瓜葉）、其他蔬菜（番茄、花椰菜）、莓果（藍莓、草莓）、全穀類（燕麥、糙米）、堅果（核桃、杏仁）、豆類（黃豆、毛豆）、魚類（鮭魚、鯖魚）、禽肉（雞肉、火雞肉）、橄欖油等富含不飽和脂肪的油脂，以及葡萄酒。不過，葡萄酒雖列入原始飲食評分項目，並不建議為了健康而開始飲酒。

此外，麥得飲食也建議減少紅肉與加工肉品、奶油、人造奶油、起司、糕點甜食，以及油炸食物和速食的攝取，並非完全不能吃，而是降低食用頻率。

外食族早餐 這樣搭配也能做到

楊斯涵分享挑選早餐時也可以留意幾個細節。例如，主食優先選擇全麥吐司、燕麥或糙米飯糰，增加膳食纖維；記得加入蔬菜，如三明治夾生菜、番茄，蛋餅搭配菠菜或菇類；蛋白質來源則可選豆漿、豆腐、雞蛋、雞肉或魚類，減少培根、火腿、香腸等加工肉品。 最後也別忘了好好善用堅果與莓果 ，幫助健康脂肪與植化素攝取。

想嘗試麥得飲食，不一定得從自己準備三餐開始。楊斯涵分享6種外食早餐搭配，從早餐店、便利商店到咖啡店都能找到合適選擇：

早餐店：全麥雞肉蔬菜三明治搭配無糖豆漿。

便利商店：糙米飯糰、茶葉蛋與無糖豆漿，有條件也可加一份生菜。

咖啡店：無糖燕麥杯搭配藍莓與核桃。

中式早餐：蒸地瓜、燙青菜、水煮蛋及無糖豆漿。

早午餐店：鮭魚全麥三明治搭配生菜沙拉。

西式早餐店：全麥菠菜菇菇蛋吐司、無糖豆漿及無調味堅果。

楊斯涵說明，研究顯示較高的麥得飲食遵從度與較佳認知健康表現有關，尚不能證實它具有預防失智症的效果，不過這樣的飲食模式有助心血管與代謝健康。她也提醒，糖尿病患者即使選擇全麥麵包、燕麥或地瓜，仍須留意碳水化合物的攝取份量，並搭配蛋白質與蔬菜，同時觀察餐後血糖變化。

只能買超商？先看營養標示

對於生活忙碌的現代人來說，便利商店、即食食品已然成為家常便飯，外食族吃加工食品是否與不健康畫上等號？台南市立醫院營養師詹蕥顄指出，食品加工其實相當普遍，像牛奶殺菌、蔬菜冷凍及豆腐製作都屬常見加工方式；超加工食品則通常經過較複雜製程，如含糖飲料、餅乾、洋芋片及加工肉品。

不過不能僅以加工程度分類判定好壞，部分全穀麵包、高纖早餐穀片、植物奶及調味優格，雖可能被歸類為超加工食品，仍可提供膳食纖維、蛋白質或維生素。建議民眾在選購時可詳閱營養標示，優先選擇糖、鈉及飽和脂肪較低，且含蛋白質、膳食纖維的產品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康