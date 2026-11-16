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桃機D10候機室大變身 木石材質營造登機儀式感

中央社／ 台北16日電

桃園機場近期重新裝修第二航廈D10候機室，改採木石材質營造登機儀式感，也增設休憩空間、改造廁所，獲得民眾好評。桃機說，將持續收集意見，作為未來其他候機室整建的參考。

桃園機場公司在臉書PO出第二航廈的全新裝修過後的D10候機室，大獲民眾好評。

桃園機場公司向媒體表示，D10候機室是在今年7月整修完工，8月開放登機航班使用，整體設計不以具象、強烈的圖騰、吉祥物或標語呈現地方意象，而是以內斂沉穩、更具文化底蘊的方式展現。

桃機指出，像以金屬材質與模組化單元，展現台灣的科技實力與精湛工藝；運用台灣相思木紋、花蓮蛇紋石等材質，呼應台灣獨特的山林風貌與自然地景；並以設備整合的「減法設計」，關照全齡旅客的使用細節，展現以人為本、追求永續的當代設計思維。

在候機空間上，桃機表示，以低反光、好維護的金屬質感材料為基底，營造沉穩內斂的氛圍，天花系統則採X形矩陣與連續光帶天花板將格子系統旋轉45度，同時整合燈光、消防、空調出回風、感知器、攝影機及指標等設施。

驗票區方面，桃機公司表示，採用台灣木石材質，建立登機儀式感，並與座位區採用不同材質，讓旅客一眼就能辨識。

此外，桃機公司說，D10打造多元休憩空間，讓旅客可以躺臥休息、觀看飛機，也能在此短暫辦公，並設置商務隔音艙，滿足旅客隔音會議的需求。

桃機公司說，空橋門廳及空橋亦重新裝修，進入空橋前的轉換空間，以「太空年代（Space Age）」為概念，空橋則以「時光隧道」為設計想像。

桃機公司指出，廁所改造上男女廁以色彩區分，走道燈光藏於格柵中，避免刺眼；設備牆整合垃圾桶與緊急按鈕，廁墊紙、衛生紙架與手機架；水槽上方以均勻光膜補光，方便旅客梳化；烘手機與擦手紙同樣整合進牆面。

至於其他候機室是否也有改裝計畫，桃機表示，D10是桃園機場候機室第一次整體重新裝修的示範案，除了改造裝修風格，一併更新登機櫃檯、廁所、充電桌、窗邊座椅及商務隔音艙等設施，將會持續蒐集意見，作為未來其他候機室整建的參考，逐步提升旅客的候機體驗。

桃機 登機 儀式感

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