兒科寒冬露曙光 台大住院醫師首招近8成 李旺祚：今年有望招滿

少子化衝擊兒科醫療，年輕醫師不願投入，不過，近年人力荒似乎逐漸露出曙光。台大兒童醫院院長李旺祚今天表示，這一、兩年明顯感受到兒科住院醫師招募情況逐漸回溫，今年預計招收約12名住院醫師，第一階段已有8人加入，若加上可能選擇分院的1人，將達9人，整體招募情況較前幾年改善，有機會達成滿招目標。

兒科過去曾是醫學生熱門選擇，近年卻因少子化、工作負擔沉重及醫療環境改變，面臨招募困境。根據台灣兒科醫學會統計，2024年全台兒科住院醫師招募率降至約57%，創下歷史新低，2025年雖略有回升，仍有約三成缺口。

住院醫師招不滿，就連國內醫學龍頭台大醫院也難以倖免。2024年台大兒科原訂招募13名住院醫師，歷經兩次招募，最後僅錄取6人，首度出現招收不到一半的窘境。2025年第一階段預計招募11人，也僅有7人加入，一度引發外界對兒科醫療人力斷層的憂慮。

李旺祚表示，前幾年兒科招募不理想，除了醫療環境面臨衝擊，少子化議題受到高度關注，也讓不少醫學生擔心未來兒科發展前景，因而降低選擇兒科的意願。不過，近年情況開始出現轉變。

李旺祚觀察，現在願意投入兒科的年輕醫師，大多已充分了解兒科面臨的挑戰，卻仍選擇加入，顯示年輕一代對兒童醫療具有高度興趣與使命感。「這些年輕人知道未來可能面臨什麼問題，還是願意選擇兒科。」台大今年招募兒科住院醫師的狀況，正是兒科逐漸回溫的重要訊號。

對於少子化是否讓兒科成為夕陽產業，李旺祚持不同看法，即使台灣每年新生兒人數持續下降，每個孩子仍需要完善的醫療照護。兒童人數減少，不代表兒科醫療不再重要，反而更應投入資源，讓每個孩子獲得更好的照顧。

除了住院醫師招募回溫，台大兒童醫院也積極強化年輕醫師留任。李旺祚說，今年8月透過醫院既有資源及「健康台灣」相關計畫，台大兒科共留任11名主治醫師，涵蓋專任值班型、住院型及專案主治醫師等不同聘任類型，留任成果相當亮眼。

李旺祚表示，過去兒科醫師完成專科訓練後，是否願意繼續留在醫學中心，是另一項重要挑戰。尤其兒童重症、難症及罕見疾病需要長期累積臨床經驗，若年輕醫師大量離開醫學中心，恐影響未來兒童重症醫療的傳承與發展。