快訊

遭冷血訕笑「快被電死了」 柬埔寨豬仔逃回台還遭二度勒索

仙台機場退稅新制首例！台人買1物刷護照亮紅燈 日7名海關急圍查

微軟Word大變動！12月砍超實用功能「舊文件受影響」 官方曝改善方法

聽新聞
0:00 / 0:00

兒科寒冬露曙光 台大住院醫師首招近8成 李旺祚：今年有望招滿

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大兒童醫院今煥新啟用「家庭資源中心」，提到醫師人力荒問題，院長李旺祚（左1）表示，今年招募情況逐漸回溫。記者廖靜清／攝影
台大兒童醫院今煥新啟用「家庭資源中心」，提到醫師人力荒問題，院長李旺祚（左1）表示，今年招募情況逐漸回溫。記者廖靜清／攝影

少子化衝擊兒科醫療，年輕醫師不願投入，不過，近年人力荒似乎逐漸露出曙光。台大兒童醫院院長李旺祚今天表示，這一、兩年明顯感受到兒科住院醫師招募情況逐漸回溫，今年預計招收約12名住院醫師，第一階段已有8人加入，若加上可能選擇分院的1人，將達9人，整體招募情況較前幾年改善，有機會達成滿招目標。

兒科過去曾是醫學生熱門選擇，近年卻因少子化、工作負擔沉重及醫療環境改變，面臨招募困境。根據台灣兒科醫學會統計，2024年全台兒科住院醫師招募率降至約57%，創下歷史新低，2025年雖略有回升，仍有約三成缺口。

住院醫師招不滿，就連國內醫學龍頭台大醫院也難以倖免。2024年台大兒科原訂招募13名住院醫師，歷經兩次招募，最後僅錄取6人，首度出現招收不到一半的窘境。2025年第一階段預計招募11人，也僅有7人加入，一度引發外界對兒科醫療人力斷層的憂慮。

李旺祚表示，前幾年兒科招募不理想，除了醫療環境面臨衝擊，少子化議題受到高度關注，也讓不少醫學生擔心未來兒科發展前景，因而降低選擇兒科的意願。不過，近年情況開始出現轉變。

李旺祚觀察，現在願意投入兒科的年輕醫師，大多已充分了解兒科面臨的挑戰，卻仍選擇加入，顯示年輕一代對兒童醫療具有高度興趣與使命感。「這些年輕人知道未來可能面臨什麼問題，還是願意選擇兒科。」台大今年招募兒科住院醫師的狀況，正是兒科逐漸回溫的重要訊號。

對於少子化是否讓兒科成為夕陽產業，李旺祚持不同看法，即使台灣每年新生兒人數持續下降，每個孩子仍需要完善的醫療照護。兒童人數減少，不代表兒科醫療不再重要，反而更應投入資源，讓每個孩子獲得更好的照顧。

除了住院醫師招募回溫，台大兒童醫院也積極強化年輕醫師留任。李旺祚說，今年8月透過醫院既有資源及「健康台灣」相關計畫，台大兒科共留任11名主治醫師，涵蓋專任值班型、住院型及專案主治醫師等不同聘任類型，留任成果相當亮眼。

李旺祚表示，過去兒科醫師完成專科訓練後，是否願意繼續留在醫學中心，是另一項重要挑戰。尤其兒童重症、難症及罕見疾病需要長期累積臨床經驗，若年輕醫師大量離開醫學中心，恐影響未來兒童重症醫療的傳承與發展。

兒科 台大 醫師

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

兒童急重難罕醫療應分流 台大兒醫院長籲「急症獨立規畫」救命更普及

急重症人力大短缺 應改善環境、增加給付

科學人／驗出花生過敏就全面封鎖？研究揭三分之一的嬰兒在1歲安全下莊

台大急診塞爆成日常 院長籲調整給付

相關新聞

羊肉爐驚見犬頭「掛羊頭賣狗肉」？爆料者刪文 宜蘭縣府追查中

有民眾的家人在宜蘭買羊肉爐回家吃，倒出來卻見犬齒類動物的頭顱，他把照片貼上網路提醒民眾看清楚，引爆網路譁然，質疑掛羊頭賣狗肉？眾多網友要求公布店家，未料貼文的仲介業者撤文，改稱家人擔心遭到店家威脅才會選擇不公布。縣政府相關單位已介入調查，買賣狗肉要被罰，宰殺狗更涉刑責。

直逼大陸冷氣團！2階段急凍時間曝 賈新興指周五、周六為最冷時刻

冷空氣2階段來襲，急凍時間曝光，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，18日「前菜」鋒面通過加上東北季風南下，高溫將至24度，周三白天高溫更只剩18度，周五「主餐」挑戰大陸冷氣團，水氣轉乾加上輻射冷卻效應，周五晚間至周六清晨最冷，有機會出現14.5至15.3度低溫。

周三下午鋒面通過全台變天 吳德榮：這2天明顯轉涼 最低溫僅11度

東北季風將減弱。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今北東偶有局部短暫雨，周三下午鋒面報到，天氣轉變且氣溫降，周四、周五明顯轉涼，清晨平地最低溫可將至11度。

最大震度3級！台南7:47發生規模4地震 4縣市有感

中央氣象署發布第80號顯著有感地震報告，台南市安南區今早7時47分發生規模4.0地震，地震深度14公里，最大震度為3級。

今年首波大陸冷氣團恐報到 專家：本周先濕冷再轉乾冷 這2天最低溫

今年首波大陸冷氣團即將報到。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，周三鋒面通過後，東北季風隨後增強並南下影響台灣，屆時水氣增多、降雨機率變大且範圍擴大，降溫也明顯，預測此波冷空氣強度很強，有機會達標今年首波大陸冷氣團等級。

感冒吃抗生素好得快？嘉基醫師破解迷思...當心養出「超級細菌」

嘉義基督教醫院今天響應2026年世界抗生素週，提醒民眾感冒不一定需要服用抗生素，尤其自行購買、服用剩藥或任意停藥，都可能增加細菌產生抗藥性的風險。感染科醫師徐靖浩表示，抗生素並非治療感冒的萬靈丹，民眾應遵守「四不一要」原則，避免錯誤用藥讓細菌產生抗藥性，增加日後感染治療的難度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。