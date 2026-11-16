出國旅客有福！休息躺椅、商務隔音艙 桃機D10候機室全新面貌曝光

國人出國旅遊熱度持續升溫，登機前除逛免稅店外，也會在候機室休息。為讓旅客登機前有更好的等待空間，桃園機場重新改造第二航廈D10候機室，包含全新休息躺椅、專屬辦公空間、洗手間翻新等。機場公司表示，D10為桃機候機室首次重新裝修示範案，未來將作為其他候機室整建參考，逐步提升旅客候機體驗。

桃園機場介於第二航廈及第三行間之間的D10候機室近期展現全新面貌（影片：https://www.facebook.com/reel/2245783969669364），機場公司表示，候機室是旅客出國前的最後一站，也是展現國門形象的重要空間。D10候機室為今年7月2日重新改造完工，8月25日開放登機航班使用。

機場公司表示，全新的D10候機室整體設計以內斂沉穩、更具文化底蘊的方式展現，透過金屬材質與模組化單元，展現台灣的科技實力與精湛工藝；運用台灣相思木紋、花蓮蛇紋石等材質，呼應台灣獨特的山林風貌與自然地景；並以設備整合的「減法設計」，關照全齡旅客的使用細節。

機場公司指出，為讓旅客更好休息，整體候機空間營造沉穩內斂的氛圍；驗票區以木紋材質框出地坪、牆面與天花板，並採用台灣相思木紋路與花蓮特有的蛇紋石，與座位區以不同材質做出區隔，讓旅客一眼就能辨識。

而旅客最關心的休憩空間，機場公司說，全新D10候機室打造多元休憩空間，設置全新躺椅讓旅客可躺看飛機，也可短暫辦公，樓梯下方空間設置商務隔音艙，滿足旅客隔音會議的需求。

廁所也重新改造，除了男女廁以色彩區分，男廁色調偏深、女廁偏暖，辨識更直覺外，設備牆整合垃圾桶與緊急按鈕，廁墊紙、衛生紙架與手機架也整合為一體；水槽上方以均勻光膜補光，方便旅客梳化；烘手機與擦手紙同樣整合進牆面。簡化空間視覺，讓空間更舒適寬敞。

空橋門廳與空橋部分，機場公司表示，此次裝修範圍也延伸至空橋門廳及空橋。門廳是驗票後、進入空橋前的轉換空間，以「太空年代（Space Age）」為概念，運用大量曲線、金屬質感、模組單元與間接燈光，營造即將飛向天空的未來感。

空橋則以「時光隧道」為設計想像，以重複連續的拱形鐵件整合扶手、燈光與空調，營造線性動線的韻律感與對稱的儀式感，讓旅客彷彿穿梭前往另一個時空。

機場公司表示，D10是桃園機場候機室第一次整體重新裝修的示範案，除了改造裝修風格，也一併更新登機櫃檯、廁所、充電桌、窗邊座椅及商務隔音艙等設施。開放使用後，本公司會持續收集意見，作為未來其他候機室整建的參考，逐步提升旅客的候機體驗。

桃園機場第二航廈D10候機室重新裝修，盼讓旅客有更舒適候機空間。圖／桃機公司提供