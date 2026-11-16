快訊

遭冷血訕笑「快被電死了」 柬埔寨豬仔逃回台還遭二度勒索

仙台機場退稅新制首例！台人買1物刷護照亮紅燈 日7名海關急圍查

微軟Word大變動！12月砍超實用功能「舊文件受影響」 官方曝改善方法

聽新聞
0:00 / 0:00

加工食品等於不健康？ 營養師揭選購關鍵提醒留意「這3項」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市立醫院營養師詹蕥顄表示，購買時留意食品營養標示，避免高糖、高鹽及高飽和脂肪食品，也能在便利與健康之間取得平衡。圖／台南市立醫院提供
台南市立醫院營養師詹蕥顄表示，購買時留意食品營養標示，避免高糖、高鹽及高飽和脂肪食品，也能在便利與健康之間取得平衡。圖／台南市立醫院提供

現代人生活忙碌，便利商店、即食食品成為不少外食族日常選擇，但加工食品是否都不健康？台南市立醫院營養師詹蕥顄說，食品加工程度不等於營養價值，選購時可多留意糖、鈉及飽和脂肪含量，透過食物搭配與份量控制，也能兼顧便利與健康。

詹蕥顄指出，食品加工其實相當普遍，像牛奶殺菌、蔬菜冷凍、黃豆製成豆腐，都屬常見加工方式；至於超加工食品，通常經過較複雜的製程，並使用多種原料或添加物調整風味、口感及保存期限，常見包括含糖飲料、餅乾、洋芋片、加工肉品及部分即食食品。

她提到，研究顯示，攝取較多超加工食品與肥胖、第二型糖尿病及心血管疾病等健康問題有關，不過國際常用的NOVA食品分類系統主要依加工程度分類，並非直接判定營養好壞，像是部分全穀麵包、高纖早餐穀片、植物奶及調味優格，雖可能被歸類為超加工食品，仍可提供膳食纖維、蛋白質或維生素。

詹蕥顄認為，民眾在選購時可詳閱營養標示，優先選擇糖、鈉及飽和脂肪較低，且含蛋白質、膳食纖維的產品；針對經常仰賴便利商店解決三餐的上班族，則可掌握「全穀雜糧、蔬菜、豆魚蛋肉」三大類搭配原則。

她也分享，早餐可選五穀飯糰、茶葉蛋、無糖豆漿及蔬菜；午晚餐則可搭配地瓜、御飯糰、原味雞胸肉、豆腐或生菜沙拉，也可選擇關東煮中的白蘿蔔、菇類補充蔬菜。若想吃泡麵，可加入雞蛋、豆腐、雞肉及青菜，並減少調味包用量、避免喝湯，以降低鈉攝取。

詹蕥顄提醒，健康飲食並非完全拒絕加工食品，而是懂得選擇、控制份量及均衡搭配，減少長期攝取高糖、高鹽及高飽和脂肪食品，即使生活忙碌，也能吃得便利又健康。

營養師 加工食品 健康

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

不是雞排、珍奶！ 營養師最不推「1小吃」：踩中3大健康地雷

長輩「過度忌口」愈吃愈沒力？醫點名3種飲食地雷 三餐這樣吃才健康

白髮拔1根長3根？營養師揭真相「沒有根據」 1招避免傷毛囊

營養午餐發2克香鬆惹議！徐巧芯解釋「營養師建議」 網質疑增加教師負擔

相關新聞

羊肉爐驚見犬頭「掛羊頭賣狗肉」？爆料者刪文 宜蘭縣府追查中

有民眾的家人在宜蘭買羊肉爐回家吃，倒出來卻見犬齒類動物的頭顱，他把照片貼上網路提醒民眾看清楚，引爆網路譁然，質疑掛羊頭賣狗肉？眾多網友要求公布店家，未料貼文的仲介業者撤文，改稱家人擔心遭到店家威脅才會選擇不公布。縣政府相關單位已介入調查，買賣狗肉要被罰，宰殺狗更涉刑責。

直逼大陸冷氣團！2階段急凍時間曝 賈新興指周五、周六為最冷時刻

冷空氣2階段來襲，急凍時間曝光，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，18日「前菜」鋒面通過加上東北季風南下，高溫將至24度，周三白天高溫更只剩18度，周五「主餐」挑戰大陸冷氣團，水氣轉乾加上輻射冷卻效應，周五晚間至周六清晨最冷，有機會出現14.5至15.3度低溫。

周三下午鋒面通過全台變天 吳德榮：這2天明顯轉涼 最低溫僅11度

東北季風將減弱。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今北東偶有局部短暫雨，周三下午鋒面報到，天氣轉變且氣溫降，周四、周五明顯轉涼，清晨平地最低溫可將至11度。

最大震度3級！台南7:47發生規模4地震 4縣市有感

中央氣象署發布第80號顯著有感地震報告，台南市安南區今早7時47分發生規模4.0地震，地震深度14公里，最大震度為3級。

今年首波大陸冷氣團恐報到 專家：本周先濕冷再轉乾冷 這2天最低溫

今年首波大陸冷氣團即將報到。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，周三鋒面通過後，東北季風隨後增強並南下影響台灣，屆時水氣增多、降雨機率變大且範圍擴大，降溫也明顯，預測此波冷空氣強度很強，有機會達標今年首波大陸冷氣團等級。

感冒吃抗生素好得快？嘉基醫師破解迷思...當心養出「超級細菌」

嘉義基督教醫院今天響應2026年世界抗生素週，提醒民眾感冒不一定需要服用抗生素，尤其自行購買、服用剩藥或任意停藥，都可能增加細菌產生抗藥性的風險。感染科醫師徐靖浩表示，抗生素並非治療感冒的萬靈丹，民眾應遵守「四不一要」原則，避免錯誤用藥讓細菌產生抗藥性，增加日後感染治療的難度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。