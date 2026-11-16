花蓮男子心臟不適仍長途開車 急性心肌炎葉克膜搶命

57歲林先生心跳飆至每分鐘140下，未聽從醫師留院建議，獨自從台北開車返回花蓮，因急性心肌炎引發心臟衰竭，門諾醫院心臟外科醫師黃振銘以葉克膜搶命，歷經一個半月治療救回。

林先生22歲便離開花蓮，獨自在台北從事建築板模工作35年，自認體力不錯，雖有高血壓病史，平時也規律服藥，卻沒想到心臟會突然「罷工」。9月中旬，他突然心跳莫名加速，每分鐘高達140下，前往台北醫療院所檢查，醫師建議住院治療，但他考量舅舅告別式將至，加上一人在外工作，擔心住院無人照顧，決定先返回花蓮。

原本趕回花蓮送親人最後一程，自己卻差點走到生命終點。林先生回憶，當時雖然身體不舒服，卻沒有明顯頭暈或視線模糊，沒想到一路開車返回花蓮後，病情持續惡化。他先到當地醫療院所求診，醫師發現情況危急，立即安排轉送門諾醫院。接下來發生什麼事，他幾乎沒有印象，「後來都是老婆告訴我的。」

與妻子結婚30年、育有一子的林先生，平日為了生計長期在外打拚，夫妻聚少離多。這場突如其來的疾病，讓原本平凡的家庭生活瞬間變了調。妻子回憶，當時醫師告知丈夫病情危急，隨時可能有生命危險，家人只能在病房外焦急等待。

黃振銘表示，林先生到院時，已因嚴重心臟衰竭引發肺水腫，心臟無法有效將血液輸送至全身，肺部也因體液滯留影響呼吸功能，急診團隊緊急插管後收治加護病房。沒想到住院期間病情持續惡化，心臟內科醫師察覺異狀，立即聯絡心臟外科評估是否需要葉克膜支持。

「我趕到加護病房時，血壓幾乎已經量不到了。」黃振銘回憶，當時林先生的心臟雖仍有電氣活動，卻幾乎無法有效輸出血液，醫學上稱為「無脈搏電氣活動」（PEA）的危急狀態。換句話說，心臟雖還有訊號，卻已無力將血液送往全身，隨時可能發生心跳停止。

更棘手的是，林先生在急診及加護病房曾出現疑似抽搐、肢體抽動情形，醫療團隊擔心可能合併腦出血。團隊緊急使用葉克膜後，立刻安排腦部電腦斷層檢查，排除明顯腦出血後，馬上接受心導管檢查，確認冠狀動脈血管沒有狹窄或阻塞。整個過程都是與死神分秒必爭的搶命競賽。

黃振銘指出，檢查發現林先生不僅心肌相關指數明顯升高，左右心室的收縮功能也都極度低下，臨床表現高度符合嚴重急性心肌炎。「一般有些患者只有左心室受到影響，但他是左右兩邊幾乎都不太會動，整個心臟功能非常差。」所幸葉克膜及時接手部分心肺循環工作，維持重要器官血液與氧氣供應，為發炎的心肌爭取恢復時間。

黃振銘說明，心肌炎常與病毒感染有關，包括腸病毒中的克沙奇病毒、流感病毒及新冠病毒等，都可能引起心肌發炎。部分患者發病前不一定有明顯感冒症狀，卻可能在短時間內出現嚴重心臟衰竭，甚至心因性休克。

林先生雖沒有明確的感染症狀，但依臨床表現，研判可能與病毒感染有關，實際致病原因仍無法完全確定。黃振銘指出，多數心肌炎患者經適當治療後，心臟功能有機會逐漸恢復，不過少部分嚴重患者可能持續惡化，甚至需要長期機械循環支持或心臟移植。

黃振銘表示，林先生左右心室功能幾乎全面失常，所幸在葉克膜支持與醫療團隊照護下，心臟功能逐漸改善。經過約一個半月住院治療，終於度過危險期，目前已能自行行走，持續接受門診追蹤及藥物治療。

「心臟疾病最可怕的地方，就是前一秒還能跟你說話，下一秒可能就倒下去了。」黃振銘表示，林先生能及時搶救，實在相當幸運，不過也凸顯遵從醫囑的重要性。尤其心肌炎可能迅速惡化，一旦醫師發現心肌指數異常、建議住院觀察，千萬不要認為自己還能走、還能開車，就覺得沒什麼大礙。

黃振銘提醒，民眾若出現不明原因心跳加速、胸痛、胸悶、呼吸喘、下肢水腫，或平躺時呼吸困難等症狀，都應提高警覺；尤其感冒後出現異常疲倦、胸痛或喘，更不能輕忽心肌炎的可能。若有嚴重胸痛、呼吸困難或昏厥，應立即尋求急救協助，切勿自行開車前往就醫。