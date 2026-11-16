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75歲男乾咳5天 醫：查出左冠狀動脈中段完全阻塞

中央社／ 台中16日電

台中市1名75歲男子持續乾咳5天伴隨些微呼吸急促而就醫，澄清醫院平等院區今天表示，檢查發現患者左冠狀動脈開口處已高達90%的嚴重狹窄，中段則已完全阻塞。

澄清平等醫院心臟內科醫師鄭鴻璋說明，這名患者向來自認身體健康，沒有任何特殊病史，唯一較明顯的危險因子就是長年每天抽一包菸，到急診求醫時，自述沒有胸悶、胸痛，也沒有發燒等症狀。

鄭鴻璋表示，患者經急診初步抽血檢查顯示白血球及腎功能均正常，但心臟相關指數卻出現異常，顯示可能存在心肌受損及心臟負荷增加的情形。胸部X光檢查發現心臟擴大，心電圖則顯示左心房及左心室擴大的相關變化，並有疑似心肌缺氧的表現。

由於醫療團隊高度懷疑患者有急性冠心症及心臟功能異常的可能，因此建議入住加護病房，並進一步接受心導管檢查。鄭鴻璋說，但患者對入住加護病房及接受侵入性檢查有疑慮，認為如果沒有太大的問題，希望能夠直接出院。

經過醫療團隊向病患及家屬詳細解釋病情、檢查必要性，以及可能發生的心肌梗塞、心臟衰竭甚至猝死等風險後，病患與家屬終於理解病情的嚴重性，同意接受心導管檢查。

鄭鴻璋表示，檢查發現患者左冠狀動脈開口處有高達90%的嚴重狹窄，中段已完全阻塞，且因長期阻塞已形成側枝循環。由於中段血管阻塞時間較久，評估後無法成功打通，因此針對開口處嚴重狹窄的位置，置放一支塗藥支架，以改善冠狀動脈血流。

鄭鴻璋提醒，急性心肌梗塞並不一定會出現典型的胸口劇烈疼痛，尤其老年人、女性及糖尿病患者，更容易出現非典型症狀，例如上腹部疼痛、噁心、嘔吐、下巴痛、牙痛、肩頸痠痛、背痛、呼吸急促、頭暈、冒冷汗及異常疲倦等。有些病患甚至只表現為咳嗽、喘或全身無力，容易被誤認為感冒或呼吸道疾病。若出現不明症狀，應及早就醫檢查，把握黃金治療時間。

冠狀動脈 呼吸急促 台中市

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