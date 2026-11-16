兒童急重難罕醫療應分流 台大兒醫院長籲「急症獨立規畫」救命更普及

少子化衝擊兒科醫療體系，兒科醫師人力不足、急診量能及重症照護資源分配等問題備受關注。台大兒童醫院院長李旺祚表示，面對兒童醫療「急、重、難、罕」四大需求，未來應重新思考醫療資源配置，尤其「急症」與重症、難症及罕見疾病的照護模式不同，不宜全部集中在大型醫學中心。

李旺祚認為，兒童重症醫療應朝「中心化」發展，急症醫療與預防醫學則應普及化，讓不同地區的兒童都能獲得及時、適切的醫療照顧，才能真正接住不同需求的病童與家庭。

李旺祚指出，兒童醫療不能只從醫院規模或醫師人數思考，更重要的是依照疾病特性，建立不同層級的照護體系。重症、複雜疾病及罕見疾病需要跨專科團隊、精密設備及豐富臨床經驗，集中在具備完整資源的醫學中心，有助提升醫療品質及照護效率。

李旺祚強調，急症與預防醫學應該普及化，讓每一名兒童在有醫療需求時，都能得到妥善照顧。若所有醫療資源過度集中於大型醫院，可能不利於不同地區兒童取得及時的醫療服務，兒童急症醫療不能完全採取相同模式。

「重症、難症與罕病照護需要專業集中，急診與緊急醫療則必須兼顧地理可近性、第一時間處置及後續轉診銜接。」如何在醫學中心與區域醫院之間建立有效分工，成為未來兒童醫療體系的重要課題。李旺祚表示，並非所有兒科醫師都必須留在醫學中心，部分醫師可以在中型醫院持續提供兒童醫療服務，透過不同層級醫療院所的分工，讓兒科照護網絡更加完整。

面對少子化，李旺祚認為，不應只將新生兒人數減少視為兒科發展的危機。即使每年出生人口下降，每個孩子仍需要完善的醫療照護，兒童健康更攸關台灣未來發展。與其單純擔心病人減少，更應思考如何提升每名兒童的照護品質。