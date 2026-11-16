2026 UniBread最年輕「烘焙王」誕生！25歲周芳賓首度挑戰便奪冠，下一站世界麵包大賽

2026UniBread烘焙王麵包大賽由最年輕的參賽者周芳賓及助手廖寀伊，奪得冠軍及最佳人氣兩項大獎。 圖／吳彥鋒攝影

2026UniBread烘焙王麵包大賽由最年輕的參賽者周芳賓及助手廖寀伊，奪得冠軍及最佳人氣兩項大獎。 圖／吳彥鋒攝影

以臺灣四季為靈感，揉合在地食材與藝術創意，25歲的周芳賓首度挑戰2026 UniBread烘焙王麵包大賽，便一舉奪下冠軍及最佳人氣獎雙料殊榮！這位本屆最年輕的參賽者，在每位選手須於8.5小時內完成15款、近百個烘焙品的高難度賽程中，憑藉精湛技藝與獨特創意脫穎而出，接下來將代表臺灣挑戰2027世界麵包大賽，讓臺灣烘焙實力登上國際舞台。

以臺灣四季為靈感，將土地風味化作藝術創作

首次參賽就抱回冠軍獎盃與最佳人氣獎，周芳賓坦言相當意外。這次的藝術麵包作品以「四季」為創作主軸，從童話故事中的花草、森林汲取靈感，透過豐富的造型與細膩的層次，描繪四季更迭的自然景致，並融入花仙子元素，象徵人與自然之間的連結。

同時，周芳賓在各式麵包作品中巧妙融入臺灣在地食材，包括草莓、荔枝、紅烏龍、臺灣香檬及百香芒果等，以明亮茶香、清新果酸與細緻花香串聯整體風味，展現臺灣食材的多元魅力。為了讓創意與美味兼具，周芳賓在研發過程中反覆調整配方與食材比例，不斷嘗試、修正，每個細節都凝聚著對烘焙的熱情與堅持。

周芳賓的藝術麵包以「四季」為創作主軸，融合童話故事元素，整體造型精緻細膩。 圖／吳彥鋒攝影

國際評審高度肯定！細膩工藝與完美風味成奪冠關鍵

評審長張明旭表示，本屆賽事競爭相當激烈，冠、亞軍實力十分接近，周芳賓最終能夠脫穎而出，關鍵在於精準的時間掌握，以及作品高度完整的呈現。

本屆賽事特別邀請國際級評審團隊，包括法國最佳烘焙工藝師、烘焙營養專家及日本烘焙大師等，從風味、製作技術、營養概念到藝術表現進行全面評比。

評審團之一、法國MOF國家級烘焙工藝師Patrick Ferrand指出，冠軍作品在視覺美感上格外突出，藝術麵包造型精緻、細膩；甜麵包「香檬布里歐」、「焦糖肉桂蘋果布里歐」、「茶香芒果布里歐」等不僅外型討喜，內餡分布均勻，入口後的風味表現也十分出色，因此獲得評審團高度肯定。

法國MOF最佳烘焙工藝師Patrick Ferrand肯定冠軍作品的視覺美感與風味表現。 圖／吳彥鋒攝影

冠軍作品完成度高，其中「茶香芒果布里歐」外型討喜，內餡分布均勻，入口風味出色，獲評審肯定。 圖／吳彥鋒攝影

美味、營養兼具！李聖傑以超纖健康配方摘下特別獎

「營養健康麵包特別獎」則由亞軍李聖傑獲得，他以超纖專用粉為基礎，搭配燕麥、毛豆、南瓜籽等多元食材，交織出濃郁豆香與穀物香氣，並創造出富有層次的咀嚼口感。

食品科學營養專家Caroline Masson表示，李聖傑在配方設計上充分考量各項原料的營養價值，透過毛豆補充蛋白質、多種穀物提供礦物質，再搭配超纖專用粉增加膳食纖維，同時留意鹽分控制，讓營養配置更加均衡。

此外，製作過程完整遵循法國傳統烘焙技法，從麵糰揉製到發酵皆講究工序與時間掌握，使麵包兼具風味、營養與良好消化性，因此成功摘下本屆營養健康麵包特別獎。

李聖傑使用超纖專用粉，搭配毛豆、南瓜籽、燕麥等多元食材，獲得「營養健康麵包特別獎」。 圖／吳彥鋒攝影

UniBread十年深耕培育人才，從臺灣出發邁向世界

「UniBread烘焙王麵包大賽」由統一企業、統清股份有限公司與台灣麵包大使協會共同主辦。至今邁入第十年，隨著每屆賽事不斷提升標準，競賽內容也與世界麵包大賽接軌，從麵包風味、製作工藝，到營養配方、藝術創作及團隊合作，全方位考驗選手的實力。

今年「藝術麵包」項目更大幅提高挑戰難度。有別於過往事先完成部分零件，本屆要求參賽者必須從零開始，在現場獨立完成一座高度80公分以上的藝術麵包作品，且不得使用任何非食用支架，每個環節都考驗選手的專業、體力、時間管理與臨場應變能力，讓競賽更貼近國際級賽事的高標準。

嚴格的賽制，為的是讓選手與國際接軌。接下來，周芳賓將代表臺灣挑戰2027 世界麵包大賽，UniBread也將持續培育人才，從臺灣出發、連結世界，讓更多烘焙新生代的創意與技藝被看見。