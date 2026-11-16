仙台機場退稅新制首例！台人買1物刷護照亮紅燈 日7名海關急圍查

日本退稅新制11月正式上路，旅客購物改為「先付稅、出境再退款」，離境時須先在機場刷護照，確認通過後才能完成退稅程序。日本旅遊達人林氏璧分享，仙台機場於11月12日下午1時，出現新制實施以來首例「紅燈」查驗。一名台灣旅客花費約600萬日圓（約新台幣123萬元）購買手錶，出境時刷護照竟觸發紅燈，現場引起一陣騷動。

林氏璧在臉書發文指出，這名台灣旅客當天從仙台機場離境，因購買高價手錶，原本就預期可能需要接受人工查驗。沒想到護照一經機台掃描便亮起紅燈，反而讓現場工作人員相當意外，要求旅客重複刷護照3至4次，甚至一度重新啟動機台。確認並非設備異常後，工作人員隨即聯繫同仁支援，現場很快聚集7名海關人員，仔細檢查購買單據、保證書，並核對手錶序號，整個過程約耗時15分鐘。

不過，完成第一階段查驗後，旅客仍須配合後續確認。由於手錶屬於隨身攜帶的貴重物品，海關與旅客約定，待通過出境安全檢查後，再次出示手錶核對序號，完成第二次查驗才算走完流程。林氏璧轉述，旅客起初對亮紅燈並不感到意外，甚至有些好奇，但看到海關人員神情緊張、彼此討論操作方式，也逐漸受到現場氣氛影響。事後詢問才得知，自己竟是仙台機場新制上路後，第一組遇上紅燈查驗的旅客，意外成為現場「示範教材」。

林氏璧表示，這組旅客透過J-TaxRefund辦理退款，網頁介面已顯示成功進入退款程序。日本退稅新制改採先付後退，旅客購物時須先支付含稅價格，離境時再透過機場機台辦理；若刷護照後亮起紅燈，並不代表失去退稅資格，而是需要進一步接受人工查驗，只要正常購物，且確實攜帶相關商品，仍可依規定辦理退稅。

至於那些旅客較可能遭到抽查，日本購物旅遊協會（JSTO）代表理事新津研一表示，海關並未公開相關判定標準。他個人推測，購買高價精品、大量購買相同商品，或購物模式與一般觀光客不同者，可能需要特別留意，但也不排除隨機抽查，建議購買大量或高價免稅商品的旅客，可以稍微提早抵達機場，預留接受人工查驗的時間。