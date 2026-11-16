今年首波大陸冷氣團恐報到 專家：本周先濕冷再轉乾冷 這2天最低溫

今年首波大陸冷氣團即將報到。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，周三鋒面通過後，東北季風隨後增強並南下影響台灣，屆時水氣增多、降雨機率變大且範圍擴大，降溫也明顯，預測此波冷空氣強度很強，有機會達標今年首波大陸冷氣團等級。

林得恩說，根據中央氣象署今晨最新氣象情資顯示，本周三（11月18日）鋒面快閃通過，北部、東北部、東半部地區轉為有雨；隨後，東北季風增強接續南下影響台灣，不但環境水氣增多，下雨機會增大、下雨區域變多外，降溫也跟著趨於顯著，強度有機會達標今年首波的大陸冷氣團等級。

低溫預測部分，中部以北、宜蘭、花蓮地區13至16度，沿海空曠、近山高地低溫還會再下降個1至2度；就連南部、台東、澎湖地區低溫也只有16至20度；離外島的金門、馬祖地區低溫在14至17度之間。

林得恩表示，這波冷空氣，強度很強；影響時間自周三（18日）起開始降溫，周日（22日）才有逐漸回暖訊號；其中，周五、周六（20、21日）降溫幅度最大，也就是最為涼冷時刻。本波特色，先是濕冷、後轉乾冷；而且是，整天都是涼冷，請多注意氣溫變化，保暖防寒。