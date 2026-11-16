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奇美博物館耶誕周末回歸 結合古埃及主題特展連辦兩周

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
奇美博物館聖誕周末去年暫停12月回歸 ，結合古埃及主題特展連辦兩星期。圖／館方提供
奇美博物館聖誕周末去年暫停12月回歸 ，結合古埃及主題特展連辦兩星期。圖／館方提供

奇美博物館「聖誕週末」12月12日起連續兩個周末登場，以「世紀大派對」為主題，結合大英博物館特展「埃及之王：法老」規畫音樂、舞蹈、市集及戶外電影等活動，有逾百攤異國美食市集。活動預售票即日開賣。

去年聖誕周末因籌辦特展停辦，今年以跨越不同時代派對為概念，由聖誕老人擔任主人，邀請法老加入，節目包括埃及旋轉舞、西洋劍展演、搖擺舞、芭蕾及爵士樂等，第二個周末還有羅馬士兵互動遊行，及大阪關西學院千里國際學校弦樂團演出。

戶外星光電影將放映「超級瑪利歐銀河電影版」、「動物方城市2」、「聖誕快遞」及「博物館驚魂夜3」等影片。另有聖誕大舞會、快閃美術館、旋轉木馬及聖誕老公公見面會，市集則提供歐式點心、烤雞、沙威瑪、墨西哥捲及蔬食等各國料理。

配合今年古埃及主題，博物館廣場已設置13公尺高的「幸福聖誕樹」，以藍、金色系搭配古埃及象形文字設計，每天下午5時30分至晚間10時點燈，展出至明年1月12日。

館內展覽也搭配「埃及年」推出相關活動，包括年度特展「埃及之王：法老」，展出大英博物館280件文物；VR體驗「消失的法老」帶領觀眾透過虛擬實境探索金字塔。兩項展覽須另購票。常設展則配合活動免費開放，並規畫動物廳「王者之姿」主題導覽。

奇美博物館表示，聖誕周末過去吸引不少民眾參與，今年重新舉辦，希望結合節慶活動與藝術展覽，提供民眾不同的聖誕體驗。

2026聖誕周末12月12日、13日及19日、20日舉行，每天下午2時至晚間10時。活動採購票入場，12歲以下兒童憑有效證件免費，現場票350元，預售票300元，即日起至12月19日可透過奇美博物館官網、7-ELEVEN ibon、Klook及KKday購買。相關資訊可上奇美博物館官網查詢。

奇美博物館聖誕周末去年暫停12月回歸 ，結合古埃及主題特展連辦兩星期。圖／館方提供
奇美博物館聖誕周末去年暫停12月回歸 ，結合古埃及主題特展連辦兩星期。圖／館方提供

奇美博物館聖誕周末去年暫停12月回歸 ，結合古埃及主題特展連辦兩星期。圖／館方提供
奇美博物館聖誕周末去年暫停12月回歸 ，結合古埃及主題特展連辦兩星期。圖／館方提供

奇美博物館聖誕周末去年暫停12月回歸 ，結合古埃及主題特展連辦兩星期。圖／館方提供
奇美博物館聖誕周末去年暫停12月回歸 ，結合古埃及主題特展連辦兩星期。圖／館方提供

奇美博物館聖誕周末去年暫停12月回歸 ，結合古埃及主題特展連辦兩星期。圖／館方提供
奇美博物館聖誕周末去年暫停12月回歸 ，結合古埃及主題特展連辦兩星期。圖／館方提供

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