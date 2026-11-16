直逼大陸冷氣團！2階段急凍時間曝 賈新興指周五、周六為最冷時刻

冷空氣2階段來襲，急凍時間曝光，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，18日「前菜」鋒面通過加上東北季風南下，高溫將至24度，周三白天高溫更只剩18度，周五「主餐」挑戰大陸冷氣團，水氣轉乾加上輻射冷卻效應，周五晚間至周六清晨最冷，有機會出現14.5至15.3度低溫。

賈新興說，今晨台東鹿野低溫18度、新北富貴角18.6度，冷空氣即將上桌，周三、周四（18、19日）只是「前菜」，周五、周六（20至21日）才是真正的「主餐」。

針對2階段急凍時間，賈新興指出，明天東北風短暫減弱，台北白天高溫回升至27度，提醒民眾把握好天氣晾曬冬衣厚被；周三、周四前菜上桌，周三中午前後，鋒面通過加上偏強東北風南下，高溫降至24度，周四白天高溫更只剩18度，周四至周六連續3天白天高溫都在20度以下，北北基、宜花東轉為局部短暫雨。

周五、周六（20、21日）主餐報到，受偏乾且接近大陸冷氣團影響，水氣轉乾後疊加「輻射冷卻效應」，周五晚間至周六清晨將是這波最冷時刻，台北測站低溫有出現14.5至15.3度的機率，竹苗以北空曠平地有出現13度或以下低溫機率，早起出門與機車通勤族務必穿足防風保暖衣物。

周日、下周一（22、23日）回溫，白天陽光露臉，周日高溫回升至22度，下周一更是回升到26度；賈新興表示，原本預估下周三（25日）才報到的鋒面將提前1天。

下周二（24日）受到鋒面及偏強東北季風影響，台南以北及宜蘭轉為局部雨，午後高屏及花東也有局部短暫雨；下周三北北基、宜花東、南投以南山區仍有零星短暫雨。

另外，賈新興也針對近期赴韓旅遊發出「急凍警告」。他說，地面溫度距平圖顯示周三至周日（18至22日）東北亞冷空氣極強，韓國首爾低溫將跌破0度以下，釜山與濟州島也降至10度以下、接近0度附近，提醒這幾天要前往韓國旅遊或出差的遊客，羽絨衣、毛帽、手套一定要帶齊。