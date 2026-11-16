周三下午鋒面通過全台變天 吳德榮：這2天明顯轉涼 最低溫僅11度

東北季風將減弱。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今北東偶有局部短暫雨，周三下午鋒面報到，天氣轉變且氣溫降，周四、周五明顯轉涼，清晨平地最低溫可將至11度。

今晨迎風面雲量稍多，北部、東半部及中部山區有零星降雨。截至4時32分各地區平地最低氣溫約在17至20度，其中北部低溫為（新北石碇區）18.5度、中部（嘉義義竹鄉）19.3度、南部（台南楠西區）20.2度、東部（台東東河鄉）17.2度。

吳德榮指出，今日仍受東北季風影響，迎風面北部、東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲；北臺稍涼、中南部白天熱、早晚涼。各地區氣溫為北部19至26度、中部19至31度、南部20至33度、東部17至31度。

吳德榮表示，周三（18日）下午鋒面到、天氣轉變、氣溫降；周四、五（19、20日）另一東北季風影響，周四北部、東半部有局部短暫雨，周五水氣減少、東半部仍有局部短暫雨的機率。

周四、五明顯轉涼、早晚微冷，清晨能帶來的平地最低氣溫，比前一波略低，約可降至11度左右；周六、周日（21、22日）東北季風逐日減弱、各地晴朗穩定，氣溫逐日漸升，早晚氣溫仍低。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。