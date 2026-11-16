台南市安南區發生規模4.0地震 最大震度3級有感搖晃

2026年11月16日早晨7點47分左右，台南市安南區發生一起芮氏規模4.0的淺層地震，震源深度約為14公里。這次地震的震央位於台南市政府西北西方約5.9公里處，屬於極淺層地震，因而在周邊地區產生明顯的搖晃感。根據中央氣象署的監測，最大震度為台南市3級。

最大震度3級地區：台南市

此次地震在台南市感受到3級震度，震度達到「弱震」等級，幾乎所有人都有感覺搖晃，屋內物品如碗盤及門窗可能會出聲音，懸掛物搖擺明顯，靜止中的汽車也會有明顯晃動。建議民眾在類似震度情形下，保持鎮定並啟動防震措施，如趴下、掩護及穩住。同時，應檢視可能鬆動或移位的家具，確保安全。此等震度雖未導致明顯災害，但仍有提醒意義，宜注意餘震與可能次生災害。

最大震度2級地區：高雄市

高雄市感受到2級輕震，多數人可感知輕微搖晃，室內如電燈及懸掛物會部分晃動，靜止的車輛會輕微震動。建議民眾保持警覺，避免因輕震而慌亂。

最大震度1級地區：嘉義縣、屏東縣

嘉義縣與屏東縣有少數地方感知到1級微震，主要為靜止時察覺到輕微晃動，無需特別防範措施。

這次地震屬於常見的局部小規模震動，顯示台灣地震活動仍持續發生，民眾應持續熟悉防震自救守則。震度3級以上時，請即時做好室內安全檢視，避免高處物品未固定造成危險，也請避免在睡眠中因驚嚇慌亂而發生意外。在平時，民眾應熟悉「趴下、掩護、穩住」的防震要領，並確保家中應急物資充足，以面對可能的餘震。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）