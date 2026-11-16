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健康你我他／戒掉追劇誘惑 重新學會選擇
手機裡的主角還在逆襲，我的時間卻在不知不覺中投降。起初我只是想利用空檔看一段AI短劇，沒想到短短幾分鐘，竟讓人忍不住一集接著一集看。前一秒還在替主角抱屈，下一秒又急著知道反轉結局。明明告訴自己再看一集就好，手指卻比理智更誠實。
回過神來，才發現原本打算做的家事還沒完成，該陪伴家人的時間也被手機切得零零碎碎。最讓我警醒的，不是看了多少集，而是明明人坐在家裡，心思卻始終停留在螢幕裡。
於是開始自我提醒，娛樂應該是生活的調味料，不是主菜。我試著先把該做的事完成，再設定觀看時間，時間一到，就關閉影片，把手機放到看不見的地方。空下來的時間，整理家裡、陪孩子聊天，或泡杯茶讓心慢慢靜下來。
戒掉一集又一集的誘惑，並不是從此不看，而是重新學會選擇。當我願意把注意力還給眼前的人與事，才明白真正值得追的劇，不在手機裡，而在每天正在發生的生活裡。
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