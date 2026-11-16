雙和醫院低碳醫療 COP31分享經驗

民眾到醫院健檢，享用的餐點竟也是高碳排來源之一？台北醫學大學部立雙和醫院從12項醫療服務碳足跡盤查發現減碳切入點，因而調整相關作法。這些低碳實踐在11月9日於土耳其舉辦的「聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方大會」（COP31）中亮相。雙和醫院率團參展，展示醫療廢塑膠回收再利用、碳足跡管理及綠色醫療人才培育等成果，分享台灣醫療推動綠色轉型的經驗。

雙和醫院於現場展示資源管理與再利用的成果，針對醫療廢塑膠建立26項分類機制，將符合回收條件的廢塑膠經滅菌等程序處理後再利用，製成低碳針具收集盒、環保垃圾袋等產品，回收率從10.5%提升至超過20%。

此外，雙和醫院制定的健康檢查服務產品類別規則（PCR）獲環境部核准，成為全國首部醫療服務PCR，為醫療服務碳足跡計算建立標準；院內血液透析服務也取得全台首項ISO 14046水足跡認證，讓醫療永續從理念走向量化管理。

雙和醫院副院長崔甦菁指出，院內推動「一科一ESG」策略，讓熟悉臨床流程的醫護人員成為改變起點，目前已有22個科部提出減碳專案。例如骨科透過加速康復縮短住院天數，洗腎室加強耗材回收，健檢中心則從碳排盤查發現餐點及包材是減碳切入點，進而調整相關作法。

在維持醫療品質與病人安全前提下，雙和醫院整體醫療服務量成長14%，總碳排放量卻減少12%，展現醫療服務與減碳並行的成果。崔甦菁表示，此次參與COP31，希望掌握國際氣候政策與健康韌性趨勢，也透過臨床減碳數據，分享台灣兼顧照護品質與永續發展的經驗，讓低碳醫療成為可量化、驗證及複製的實踐模式。