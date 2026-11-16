聽新聞
0:00 / 0:00

雙和醫院低碳醫療 COP31分享經驗

聯合報／ 記者朱家儀／台北報導
北醫大副校長程毅君(右)與雙和醫院副院長崔甦菁參與今年COP大會，分享低碳醫療經驗。圖／雙和醫院提供
北醫大副校長程毅君(右)與雙和醫院副院長崔甦菁參與今年COP大會，分享低碳醫療經驗。圖／雙和醫院提供

民眾到醫院健檢，享用的餐點竟也是高碳排來源之一？台北醫學大學部立雙和醫院從12項醫療服務碳足跡盤查發現減碳切入點，因而調整相關作法。這些低碳實踐在11月9日於土耳其舉辦的「聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方大會」（COP31）中亮相。雙和醫院率團參展，展示醫療廢塑膠回收再利用、碳足跡管理及綠色醫療人才培育等成果，分享台灣醫療推動綠色轉型的經驗。

雙和醫院於現場展示資源管理與再利用的成果，針對醫療廢塑膠建立26項分類機制，將符合回收條件的廢塑膠經滅菌等程序處理後再利用，製成低碳針具收集盒、環保垃圾袋等產品，回收率從10.5%提升至超過20%。

此外，雙和醫院制定的健康檢查服務產品類別規則（PCR）獲環境部核准，成為全國首部醫療服務PCR，為醫療服務碳足跡計算建立標準；院內血液透析服務也取得全台首項ISO 14046水足跡認證，讓醫療永續從理念走向量化管理。

雙和醫院副院長崔甦菁指出，院內推動「一科一ESG」策略，讓熟悉臨床流程的醫護人員成為改變起點，目前已有22個科部提出減碳專案。例如骨科透過加速康復縮短住院天數，洗腎室加強耗材回收，健檢中心則從碳排盤查發現餐點及包材是減碳切入點，進而調整相關作法。

在維持醫療品質與病人安全前提下，雙和醫院整體醫療服務量成長14%，總碳排放量卻減少12%，展現醫療服務與減碳並行的成果。崔甦菁表示，此次參與COP31，希望掌握國際氣候政策與健康韌性趨勢，也透過臨床減碳數據，分享台灣兼顧照護品質與永續發展的經驗，讓低碳醫療成為可量化、驗證及複製的實踐模式。

低碳 雙和醫院 碳足跡 土耳其

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

深化產業淨零輔導邁向永續升級 中市經發局11/13攜手逢甲大學舉辦特定工廠節能減碳專題講座

參與COP31 國泰金李長庚：讓重建信任成為氣候轉型力量

COP31元首峰會 5友邦發言挺台參與全球氣候治理

北醫大辦數位健康峰會 產官學談AI醫療臨床應用

相關新聞

排球少年展 門票預售中

「排球少年!!動畫十周年紀念展IMMERSIVE EXHIBITION」在巡迴日韓多座城市後，將於今年十二月廿五日在台北松山文創園區登場。預售單人票三九○元、預售雙人票七四○元，除了udn售票網，即日起也可以在ibon、KLOOK、KKDAY、OPENTIX、博客來、全家等各大通路購買。

收嘸慢箋陷經營困境 藥局關店：玩不起

「小藥局玩不起，今天已經跟很多客人退單，終於鼓起勇氣大聲跟客人說『我要收店了，請麻煩處方箋到附近藥局領藥囉』，原以為說出來會很痛苦，結果有一種如釋重負的感覺…」蔡姓藥師在臉書貼文、大吐苦水，就有同業留言「恭喜脫離苦海」、「開廿五年，沒碰到這麼不好的景氣，不曉得還能撐多久」。

台大急診塞爆成日常 院長籲調整給付

大醫院急診壅塞已成日常，台大醫院院長余忠仁昨於台灣醫學會高峰論壇呼籲，衛福部應打破基層診所、醫院總額等制度，依據照護病人疾病強度進行分級、分類，給予不同給付，調升醫學中心收治急重症病人的整合給付，才能留住急診人力。

急診塞爆 亞東副院長：問題在人力危機

護理人員人力流失，病房關床，造成急診壅塞。台灣醫學會昨針對「國內急重症醫療的挑戰與轉機：永續、智慧與照護模式創新」舉辦高峰論壇，亞東醫院副院長、重症醫學專科醫師洪芳明表示，急診壅塞的真正危機不是病人太多，而是願意承擔高風險、高工時、高強度工作的專業人力愈來愈少。

健康名人堂／阿茲海默病早期診斷 是開燈還是啟動倒數

現代醫學已能在一個人仍上班、開車、安排旅行時，透過血液生物標記、腦脊髓液檢查或類澱粉正子攝影，看見阿茲海默病相關病理。這是醫學進步，也帶來難題：提早知道，是增加選擇，還是提早背上命運？

247家熄燈 健保藥局掀倒閉潮

丁丁、啄木鳥等連鎖藥局爆熄燈潮，老字號台安藥局無預警停業，社區藥師苦撐喊苦。藥師公會全聯會統計，近年來，累計二四七家健保藥局歇業或停業，且不少藥局退出健保處方調劑服務，另尋出路。如情況持續惡化，恐衝擊慢性病患者及偏鄉長者的用藥權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。