聽新聞
0:00 / 0:00

看見藥師／張艷玉 從中風救命到失智照護 把藥局當柑仔店

聯合報／ 記者廖靜清／專訪
張艷玉細心將慢性疾病藥品與處方箋擺放好，每位病人有用藥檔案。記者廖靜清／攝影
張艷玉細心將慢性疾病藥品與處方箋擺放好，每位病人有用藥檔案。記者廖靜清／攝影

「最近藥吃得順不順？有沒有哪裡不舒服？」這是藥師張艷玉最常問顧客的一句話。看似簡單的關心，卻可能發現潛藏的用藥問題，甚至及時挽救一條生命。

投入藥事服務近半世紀，張艷玉不僅提供處方箋調劑、用藥諮詢，更走入長者家中進行居家訪視，協助辨識重複用藥、藥物副作用及失智徵兆。她說，藥師的價值不在賣出多少藥，而是能否真正幫助民眾解決健康問題。

談起多年藥師生涯，張艷玉印象最深刻的是一名熟識的社區居民。某日這名男子走進藥局，她一眼就察覺對方神情與平常不同，懷疑他可能發生中風，立即說：「你可能中風了，趕快去醫院！」男子雖然覺得身體怪怪的，仍打算騎機車外出。她苦口婆心勸阻，最後男子終於由家人帶至三軍總醫院就醫。經檢查確診中風，所幸及早發現並接受治療，男子後來恢復良好。

多問一句 可能改變一個家庭

另一個案是一名長期受到丈夫言語傷害的婦女，經常向她傾訴家庭困擾，張艷玉從互動過程中察覺，丈夫的行為可能與精神或認知功能異常有關，建議家屬陪同就醫評估。經過約一個月治療，丈夫的言語及情緒行為明顯改善。

「有時候只是多問一句、多注意一點，就可能改變一個家庭。」張艷玉說，藥師雖然不是每件事都能親自處理，卻能成為居民與醫療資源之間的重要橋梁。

由於內湖有不少高齡居民，加上長期投入居家藥事照護，張艷玉將藥局取名為「樂齡藥師藥局」，希望打造一處讓長輩願意親近的健康據點。「我的理念就是把藥局當成柑仔店，讓左鄰右舍隨時可以進來閒話家常。」她笑說，附近居民除了來領藥、買藥，也會分享家庭生活。

訪視長者 協助多重用藥問題

台灣邁入超高齡社會，長者常因三高、糖尿病及心血管疾病等服用多種藥物。張艷玉指出，當長者使用5種以上藥物，就應特別留意多重用藥問題，包括重複用藥、交互作用及副作用。她參與台北市家庭藥師及居家藥事照護服務多年，與社區護理師合作進行居家訪視，了解長者的疾病、用藥、飲食及生活情況，並協助盤點家中藥品。

她發現，不少長輩同時在不同醫院看診，卻不清楚自己服用哪些藥物，有人把舊藥留著繼續吃，甚至拿親友提供的藥品自行服用，增加用藥風險。「有些老人家吃藥後頭暈、不舒服，卻不知道可能跟藥物有關。」張艷玉舉例，部分高血壓患者夏天血壓較低，若仍維持原本的降血壓藥物劑量，可能出現低血壓、頭暈，增加跌倒風險。

見證轉變 藥師應走出調劑台

遇到這類情況，她會建議長者持續記錄血壓，必要時參考檢驗數據，整理用藥情形並撰寫建議單，提供醫師評估是否需要調整藥物或劑量，而不是讓患者自行停藥、減藥。張艷玉強調，藥師透過藥事專業，協助醫師掌握患者在日常生活中遇到的問題，讓治療更安全、更符合實際需求。

失智症也是張艷玉關注的議題。她的家人曾面臨失智照護問題，促使她進一步接受相關訓練，投入失智衛教與高齡照護。為了提升照護能力，她攻讀營養保健相關研究所，並加入高齡照護團隊，學習更完整的長者健康評估。

從傳統藥局到居家照護，張艷玉見證台灣藥師角色的轉變，未來高齡人口持續增加，社區藥師更應走出調劑台，成為串聯醫療、長照與家庭的重要力量。

藥師張艷玉。記者蘇健忠／攝影
藥師張艷玉。記者蘇健忠／攝影

張艷玉

年齡：70歲

現職：社區藥局藥師

執業地點：樂齡藥師藥局(台北市內湖區內湖路三段）

最想跟民眾說的一句話：

不能只憑網路資訊判斷疾病，尤其出現持續腹痛、異常皮膚症狀等，應先接受醫師診察，避免自行使用藥物而延誤治療。

柑仔店 中風 失智 藥局

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

偏鄉連診所都難生存 台東南迴領藥不易 藥師籲健保給付加碼救藥局

全台逾50鄉鎮沒有健保藥局 偏鄉民眾領藥得跨區奔波

明知喝酒、吸毒傷身卻戒不掉？心理師揭大腦「止痛騙局」

陪診有國家標準 不再被誤會成「黃牛」 患者就醫更安心

相關新聞

排球少年展 門票預售中

「排球少年!!動畫十周年紀念展IMMERSIVE EXHIBITION」在巡迴日韓多座城市後，將於今年十二月廿五日在台北松山文創園區登場。預售單人票三九○元、預售雙人票七四○元，除了udn售票網，即日起也可以在ibon、KLOOK、KKDAY、OPENTIX、博客來、全家等各大通路購買。

收嘸慢箋陷經營困境 藥局關店：玩不起

「小藥局玩不起，今天已經跟很多客人退單，終於鼓起勇氣大聲跟客人說『我要收店了，請麻煩處方箋到附近藥局領藥囉』，原以為說出來會很痛苦，結果有一種如釋重負的感覺…」蔡姓藥師在臉書貼文、大吐苦水，就有同業留言「恭喜脫離苦海」、「開廿五年，沒碰到這麼不好的景氣，不曉得還能撐多久」。

台大急診塞爆成日常 院長籲調整給付

大醫院急診壅塞已成日常，台大醫院院長余忠仁昨於台灣醫學會高峰論壇呼籲，衛福部應打破基層診所、醫院總額等制度，依據照護病人疾病強度進行分級、分類，給予不同給付，調升醫學中心收治急重症病人的整合給付，才能留住急診人力。

急診塞爆 亞東副院長：問題在人力危機

護理人員人力流失，病房關床，造成急診壅塞。台灣醫學會昨針對「國內急重症醫療的挑戰與轉機：永續、智慧與照護模式創新」舉辦高峰論壇，亞東醫院副院長、重症醫學專科醫師洪芳明表示，急診壅塞的真正危機不是病人太多，而是願意承擔高風險、高工時、高強度工作的專業人力愈來愈少。

健康名人堂／阿茲海默病早期診斷 是開燈還是啟動倒數

現代醫學已能在一個人仍上班、開車、安排旅行時，透過血液生物標記、腦脊髓液檢查或類澱粉正子攝影，看見阿茲海默病相關病理。這是醫學進步，也帶來難題：提早知道，是增加選擇，還是提早背上命運？

247家熄燈 健保藥局掀倒閉潮

丁丁、啄木鳥等連鎖藥局爆熄燈潮，老字號台安藥局無預警停業，社區藥師苦撐喊苦。藥師公會全聯會統計，近年來，累計二四七家健保藥局歇業或停業，且不少藥局退出健保處方調劑服務，另尋出路。如情況持續惡化，恐衝擊慢性病患者及偏鄉長者的用藥權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。