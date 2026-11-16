健康名人堂／阿茲海默病早期診斷 是開燈還是啟動倒數

現代醫學已能在一個人仍上班、開車、安排旅行時，透過血液生物標記、腦脊髓液檢查或類澱粉正子攝影，看見阿茲海默病相關病理。這是醫學進步，也帶來難題：提早知道，是增加選擇，還是提早背上命運？

膽固醇高，很多人會想少吃幾片牛五花；但生物標記陽性，很難只被當成一個數字。醫師談的是蛋白質與風險，患者聽見的卻可能是：「我還會認得家人嗎？會失去決定能力嗎？會拖累孩子嗎？」檢驗報告還只是病歷的一頁，腦中卻已自動播放人生大結局，而且沒有快轉鍵，只有無限重播。

生物標記 比較像氣象預報

然而，生物標記陽性不等於已經失智，更不等於很快進入重度失智。現有證據可以估計群體風險，卻仍難精準回答某一個人何時出現症狀、何時失去獨立生活能力。生物標記比較像氣象預報，不是導航軟體：它提醒前方可能下雨，卻不能告訴你暴雨還有幾分鐘抵達。

真正的危險，是把「可能進展」聽成「必然很快惡化」，再把「很快」壓縮成「現在不決定，以後就來不及」。這形成滑坡推論：從病理陽性一路滑到失去人格、成為負擔，甚至必須立即作出死亡相關決定。一張檢驗報告不應突然從病歷附件升職變成生命故事的總編輯。生命明明仍有許多未定可能，不能因為一張報告卻提前替故事寫下結局。

更根本的哲學問題是：生物學事實不能直接推出生命價值。腦中存在類澱粉病理，是醫學描述；認為這樣的人生不值得活，則是價值判斷。蛋白質可以協助診斷，卻沒有資格單獨替尊嚴、關係與幸福打分數。

失去記憶 人的價值不打折

我們也常高估未來失能帶來的持續痛苦，低估人的適應能力。今天認為無法接受的生活，真正身處其中時，感受未必相同。人在親人的陪伴、熟悉的音樂、觸摸、信仰與日常中，仍可找到意義。失去部分記憶，不等於失去喜樂；需要協助，也不表示人的價值因此打折。

認真傾聽 不急當最終答案

因此，醫療團隊不能只說明檢驗準確度，也要討論結果對情緒、身分認同、家庭關係及未來想像的影響。患者需要時間反覆理解，也需評估憂鬱、焦慮、失志或自殺意念。當他說「我不想成為家人的負擔」，我們應認真傾聽，卻不能急著當成最終答案。那可能是穩定的價值，也可能是失智汙名、照顧不足與經濟壓力共同寫出的台詞。

醫學愈能提早看見疾病，就愈有責任說清楚：看見風險，不等於看見命運。好的診斷不該像宣判，而應像開燈。燈亮後，我們看見前方可能有坑，也看見旁邊仍有路、扶手與同行的人。當診斷提早報到，陪伴、支持與倫理準備，不能遲到。我們預備好了嗎？

（作者徐文俊為台灣失智症協會理事長、瑞智社會福利基金會董事長、林口長庚失智症中心主治醫師）