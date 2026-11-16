急診塞爆 亞東副院長：問題在人力危機

「小藥局玩不起，今天已經跟很多客人退單，終於鼓起勇氣大聲跟客人說『我要收店了，請麻煩處方箋到附近藥局領藥囉』，原以為說出來會很痛苦，結果有一種如釋重負的感覺…」蔡姓藥師在臉書貼文、大吐苦水，就有同業留言「恭喜脫離苦海」、「開廿五年，沒碰到這麼不好的景氣，不曉得還能撐多久」。

2026-11-16 00:00