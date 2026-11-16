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急診塞爆 亞東副院長：問題在人力危機
護理人員人力流失，病房關床，造成急診壅塞。台灣醫學會昨針對「國內急重症醫療的挑戰與轉機：永續、智慧與照護模式創新」舉辦高峰論壇，亞東醫院副院長、重症醫學專科醫師洪芳明表示，急診壅塞的真正危機不是病人太多，而是願意承擔高風險、高工時、高強度工作的專業人力愈來愈少。
洪芳明表示，以前醫師有如「植物」，在一家醫院服務一生，現在的醫師則像「動物」，隨著環境變化，隨時移動，這正是台灣急重症醫療面臨專科醫師接班斷層的重要原因，加上護理人力流失、開床量能不足等困境，僅增加病床或醫療服務量，難以解決結構性的人力危機。
洪芳明強調，欲解決急重症醫療人力危機，應從醫院管理與健保支付角度做起，目前高風險、高工時與高強度工作的急重症成本，若未獲合理補償，勢必影響人才投入與留任。
洪芳明提出五項改革方向，首先建立反映專業與照護強度的人力支付；二、為急診、加護病房及緊急處置團隊的待命能力付費；三、將夜間、假日、重症程度與人力投入納入差異化支付；四、透過專款、保障點值或部分預算外加，降低浮動點值對急重症政策誘因的稀釋；五、發展區域急重症網絡支付，支持跨院支援、遠距重症照護與轉診協調。
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