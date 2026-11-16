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台大急診塞爆成日常 院長籲調整給付

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
醫學中心急診壅塞已成為日常。台大醫院院長余忠仁表示，衛福部應思考打破基層診所、醫院總額等制度，依據照護病人疾病強度的內容進行分級、分類給予給付。圖為台大急診外觀。記者曾原信／攝影
醫學中心急診壅塞已成為日常。台大醫院院長余忠仁表示，衛福部應思考打破基層診所、醫院總額等制度，依據照護病人疾病強度的內容進行分級、分類給予給付。圖為台大急診外觀。記者曾原信／攝影

大醫院急診壅塞已成日常，台大醫院院長余忠仁昨於台灣醫學會高峰論壇呼籲，衛福部應打破基層診所、醫院總額等制度，依據照護病人疾病強度進行分級、分類，給予不同給付，調升醫學中心收治急重症病人的整合給付，才能留住急診人力。

台灣醫學周昨舉辦「國內急重症醫療的挑戰與轉機：永續、智慧與照護模式創新」高峰論壇，余忠仁擔任主持人，他指出，因應急診壅塞，台大將於十二月一日起設置內外科整合病房，急診經常收治多重疾病患者，需各專科醫師每天會診，將內外科擺在一起，讓患者順利接受治療。

余忠仁舉例，一位長期臥床的高齡患者臀部常見褥瘡傷口，且合併三高、肺炎、心臟疾病等，設置內外科整合病房作為急診後備病房，即可提供優質醫療服務，整合照顧需求，為此，台大正整理空間及設備，以期增加病床數。

台大急診空間變大、病床變多，恐將湧進更多的急診病人，對此，余忠仁說，「這確實是有可能的」，呼籲政府加強宣導分級醫療，對病人應有更嚴格的要求及規範 ，並讓醫療資源更合理分配。衛福部應著手調整健保支付項目，打破基層診所、醫院總額等制度，依病人疾病嚴重程度的不同照顧，予以分級、分類給付，例如，調升醫學中心收治急重症病人的整合給付，且收治輕症患者的基層診所也能有合理健保給付。

余忠仁呼籲，健保持續增加大型醫院下轉病人的給付，另鼓勵醫師、護理師從事居家整合照顧，將醫療資源做更好的運用，即便患者在家，也能獲得良好的醫療服務。

衛福部醫事司長劉越萍表示，以台北區多家醫學中心來說，台大醫院急診最為壅塞，而北榮、馬偕、亞東等急診壅塞則屬於季節性浮動，至於北區醫學中心，則以林口長庚較為壅塞。雖然理想跟現實仍有一段差距，但希望各院方肩負責任，未來將透過區域聯防、獎懲等機制，縮小差距，降低急診壅塞。

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