收嘸慢箋陷經營困境 藥局關店：玩不起

「小藥局玩不起，今天已經跟很多客人退單，終於鼓起勇氣大聲跟客人說『我要收店了，請麻煩處方箋到附近藥局領藥囉』，原以為說出來會很痛苦，結果有一種如釋重負的感覺…」蔡姓藥師在臉書貼文、大吐苦水，就有同業留言「恭喜脫離苦海」、「開廿五年，沒碰到這麼不好的景氣，不曉得還能撐多久」。

蔡姓藥師提及，開設藥局，需支付房租、水電、勞健保，藥師薪水，還要預付二個月的慢性病處方箋藥品，賣一瓶「白鴿（洗衣精）」，才賺五元，不夠付這些開銷，客人還覺得藥局賺很大。如果營收不好，要想活下去，也只能多收處方箋。

「社區藥局正面臨前所未有的經營壓力。」基層藥師協會理事長沈采穎說，許多藥局一整天收不到幾張慢箋，原因在於大型醫院不願釋出慢性病連續處方箋，呼籲衛福部將慢箋釋出比例納入醫院評鑑，讓醫院放手將穩定慢性病患者的領藥服務轉由社區藥局承接，另檢討藥事服務費與藥價調整機制，降低基層藥局經營風險。

藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜強調，「社區藥局不只是領藥場所，更是基層公共衛生的重要據點。」若愈來愈多藥局關門，或退出健保調劑服務，首當其衝的將是行動不便、需長期領藥的長者，以及醫療資源不足的偏鄉居民。

以台東南迴大武鄉為例，中華民國藥師公會全國聯合會常務理事張文靜表示，當地人口不多，僅有一家南迴診所，處方箋量、藥品銷售需求相對有限，藥局難以維持營運，因此，多年來未有一家藥局，附近居民連最基本的領藥權益都受到影響。

張文靜建議，健保署應參考地區人口密度、處方箋量、交通條件及醫療資源不足程度等因素，提高偏鄉藥事服務給付，讓願意留在偏鄉服務的藥師獲得合理支持。

此外，結合在宅醫療、社區藥事服務及偏鄉送藥機制，建立長期支持制度，避免偏鄉醫療持續惡化，不能讓居民因深處偏鄉，就失去便利取得藥物的基本權益。

沈采穎表示，政府長期推動分級醫療，卻忽略社區藥局在醫療體系中的重要角色，若民眾能在住家附近領取慢性病用藥，不僅減少往返醫院的時間，更有助於藥師提供持續性的用藥照護。