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偏鄉連診所都難生存 台東南迴領藥不易 藥師籲健保給付加碼救藥局

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台東南迴地區（太麻里、金峰、大武、達仁四鄉）面臨嚴重的偏鄉醫療與藥事人力不足問題。目前整個南迴四鄉中，僅太麻里鄉有少數幾家健保藥局，其餘如大武等鄉鎮長期缺乏專任藥師與在地健保藥局。聯合報系資料照
台東南迴地區（太麻里、金峰、大武、達仁四鄉）面臨嚴重的偏鄉醫療與藥事人力不足問題。目前整個南迴四鄉中，僅太麻里鄉有少數幾家健保藥局，其餘如大武等鄉鎮長期缺乏專任藥師與在地健保藥局。聯合報系資料照

偏鄉醫療資源不足，連領藥都可能成為一場漫長旅程。中華民國藥師公會全國聯合會常務理事人張文靜指出，台東南迴地區人口稀少，不僅診所屈指可數，處方箋量、藥品銷售需求相對有限，藥局根本難以維持營運。政府正視城鄉醫療資源落差，針對偏鄉提高健保給付及相關補助，不能讓居民連最基本的領藥權益都受到影響。

張文靜表示，偏鄉藥局經營困難，關鍵在於人口少、處方箋量不足，加上購買指示藥品及其他商品的消費者有限，難以支撐藥師人事、藥品庫存及店面營運成本。尤其台東南迴地區，部分鄉鎮連基層診所都難以生存，更遑論仰賴處方箋調劑收入的社區藥局。

依現行藥事法及相關規定，診所周圍1.8公里無健保特約藥局，即可認定為偏遠地區，免實施醫藥分業。張文靜指出，即使放寬偏鄉診所調劑限制，仍無法解決根本問題，因為有些地區連診所都不足，居民就醫、領藥同樣困難。

張文靜以台東南迴為例，當地長期仰賴民間力量投入醫療服務，南迴基金會持續推動偏鄉照護，部分醫療團隊甚至必須深入山區，提供居家醫療服務。但相關營運經費仍需仰賴募款支應，「如果有一天募不到款，偏鄉居民該怎麼辦？」她認為，醫療服務不能長期依靠民間善心，政府應建立更穩定的支持制度。

張文靜指出，都市與偏鄉的醫療服務量差距極大，台北都會區藥局可能擁有穩定且大量的處方箋，但台東部分地區整體處方需求相當有限，若採取相近的給付標準，偏鄉藥局根本無法負擔固定營運成本。除了台東，新北市烏來山區部分居民為了領取慢性病藥物，必須搭乘班次有限的公車，輾轉轉車前往市區，往返可能耗費大半天甚至一整天。

張文靜建議，健保署應依地區人口密度、處方箋量、交通條件及醫療資源不足程度，研議提高偏鄉藥事服務給付，讓願意留在偏鄉服務的藥師獲得合理支持，而非單純依調劑件數計酬。政府除了調整健保給付，也應結合在宅醫療、社區藥事服務及偏鄉送藥機制，建立長期支持制度，避免偏鄉醫療持續惡化，讓居民因為住得遠，就失去便利取得藥物的基本權益。

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