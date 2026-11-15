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全台逾50鄉鎮沒有健保藥局 偏鄉民眾領藥得跨區奔波

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
藥師公會副發言人王明媛表示，全台目前仍有50多個鄉鎮市區，連一家健保特約藥局都沒有，約占全國行政區七分之一，凸顯藥事服務資源分布不均。聯合報系資料照
藥師公會副發言人王明媛表示，全台目前仍有50多個鄉鎮市區，連一家健保特約藥局都沒有，約占全國行政區七分之一，凸顯藥事服務資源分布不均。聯合報系資料照

國內藥局接連傳出歇業消息，疫情期間快速展店的連鎖藥局，如今面臨營運成本攀升、防疫商機消退等挑戰，掀起一波退場潮。但是，比起都會區藥局競爭激烈，偏鄉及離島地區卻面臨另一種困境。藥師公會全聯會副發言人王明媛指出，全台目前仍有50多個鄉鎮市區，連一家健保特約藥局都沒有，約占全國行政區七分之一，凸顯藥事服務資源分布不均。

王明媛表示，近一年全台已有247多家藥局歇業，目前健保特約藥局約7600家。由於國內新設立的藥局，約九成會加入健保特約，因此歇業藥局中，推估也有相當高比例屬於健保特約藥局。雖然藥局退場難免影響民眾領藥便利性，但整體而言，尚未出現明顯的藥事服務缺口。

「台灣藥局分布存在顯著城鄉差距。」王明媛說，過去幾年藥局快速展店，偏鄉並未因此增加太多藥局。如今都會區出現退場潮，偏鄉受到的直接衝擊同樣有限，原因並非當地藥事服務健全，而是「原本就沒有多少家藥局」。

王明媛指出，全台368個鄉鎮市區中，仍有50多個沒有健保特約藥局。對當地居民而言，領取慢性病連續處方箋可能得跨鄉鎮奔波，部分地區則仰賴交通接駁或藥師送藥服務。尤其偏鄉高齡人口較多，交通不便更可能增加長者及慢性病患者持續用藥的困難。

觀察近期藥局接連退場的現象，王明媛分析，疫情期間口罩實名制、酒精、防疫物資及保健食品需求大增，帶動藥局人流與營收，也吸引業者積極投入連鎖藥局市場。但隨著疫情趨緩，民眾不再需要頻繁前往藥局，加上網路購物普及，過去仰賴防疫商品與人流帶動的營運模式，逐漸失去優勢。

「潮水退了，就知道誰在裸泳。」王明媛形容，疫情紅利消退後，藥局必須重新面對市場現實。尤其近年藥師薪資明顯上漲，房租、人事等固定支出持續增加，對展店速度較快的連鎖藥局而言，營運壓力更加沉重。

王明媛表示，部分業者過去看好藥局龐大的營收與現金流，積極投入資金展店，如今才發現實際獲利未必如預期，甚至已有投資人對繼續投入連鎖藥局市場轉趨保守。相較於營利，社區藥局更扮演「醫病轉診的橋樑」角色，應回歸專業藥事服務的核心角色。

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