中友百貨藝廊《陶然幸福•藝起美好》 陳文濱×洪義濱陶藝雙個展登場

善盡企業社會責任，中友百貨(5901)時尚藝廊《陶然幸福•藝起美好》陳文濱×洪義濱陶藝雙個展今(15)日舉行開幕式。此次特別邀請台中在地藝術家洪義濱及陳文濱進行陶藝雙個展，匯聚兩位軌跡各異卻同樣動人的陶藝創作者精心之作，以溫潤的陶藝作品，為觀者帶來暖心的視覺饗宴。

陳文濱長年深耕陶塑領域，以敏銳的當代視角將生活符碼與民俗文化，轉化為兼具美學與實用的器物；而洪義濱則是歷經藝術研究與策展的歲月淬鍊後，轉身投身陶藝，透過釉藥的自然流動捕捉純粹之美。

本次《陶然幸福•藝起美好》陳文濱×洪義濱陶藝雙個展，即日起至2027年1月11日展出，以「裝」為題，詮釋陶藝與生活美學。

陳文濱以陶塑技法將精品包款、旅行皮箱及鍾馗等吉祥意象化為陶藝精品；洪義濱以建盞、天目釉與青瓷，展現火與釉交織的自然之美。

陳文濱表示，他的作品表達語彙很鮮明、很簡單，將「藝術生活化、生活藝術化」的概念重新再整理過，在作品裡面可以看到書法、漆器、繪畫、塑形、雕塑等多元面向。

洪義濱則表示，這次展出雙個展，二人的陶藝展現形式不同，陳老師的作品是靠純手工，他的作品呈現的效果則靠火侯燒製，這次展出的建盞是很少有陶藝家創作的作品，非常稀缺，特別謝謝中友時尚藝廊提供優質場地以及專業細心的策畫，舉辦這次展覽。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，兩位藝術家一位以土為筆、一位以釉為墨，將對美好生活的想像與幸福，細細裝進每一件動人的作品之中。陳文濱老師長年深耕陶塑.陶刻領域，他以敏銳當代視角，將生活符號與民俗文化轉化為兼具美學與實用的器物。

洪義濱老師則是長期投入藝術研究與大量國際策展的經驗，現在𨍭身陶藝創作，特別專研在釉藥的自然流動捕捉純粹之美。儘管兩人切入藝術的步伐不同，但他們卻有著同樣對藝術創作的執著，將豐沛情感澆注於作品中。

此次展覽，是中友時尚藝廊第129回展覽，謝洪義濱老師提供作品「油滴盞」做公益義賣。義賣所得全數捐給財團法人中華民國唐氏症基金會。

兩位展出藝術家，並將於12月13日14:00於藝廊現場進行專場導覽，導覽後更有陳文濱所帶領的陶杯茶雕體驗活動，歡迎有興趣的觀眾事先報名一同參與。

前文建會副主委洪慶峰(左三)特別寫了一卷祝賀書法長卷。記者宋健生/攝影