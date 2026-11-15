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準備開搶！九合一大選返鄉投票「台鐵再加開12班」16日0點開放訂票
2026九合一大選倒數13天，台鐵公司因應返鄉投票旅運需求，再加開12列次，自11月16日（一）零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。
2026選舉倒數，11月28日投票日將至，返鄉人潮預計自27日下午陸續湧現，29日迎來回程高峰。由於選舉返鄉具時間集中、方向明確的特性，熱門車次及航班需求較為集中。交通部長陳世凱日前表示，已要求各運輸單位提前整備，透過運具聯防及機動調整班次，讓選民返鄉有更多選擇。
台鐵表示，配合115年地方公職人員選舉，自115年11月27日（星期五）起至11月29日（星期日）已加開16列次，為服務返鄉投票旅客提供充足運能，再加開各級列車共計12列次，其中包含東線自強號列車6列次、西線自強號列車4列次、區間快車2列次，合計加開28列次。
台鐵指出，本次再加開班次自115年11月16日（一）零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。相關加開列車車次、時刻，11月14日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。
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