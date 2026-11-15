台灣文學獎金典獎贈獎典禮 劉梓潔「再生」獲年度大獎

文化部所屬國立台灣文學館主辦「台灣文學獎」金典獎贈獎典禮，今天在台北華山文創園區紅磚六合院西2館舉行，劉梓潔以短篇小說集「再生」獲得「金典獎年度大獎」。

典禮同時頒贈7部金典獎及3部蓓蕾獎，表彰不同世代創作者在語言、題材與形式上的多元探索。

活動包括文化部部長李遠、文化部政務次長李靜慧、國立台灣文學館館長陳瑩芳、決審團主席詹宏志等人出席。

李遠致詞表示，他深知創作者有多麼重要，因此近年文化部從創作的源頭增加包含「下一本書獎勵」等，提高各項獎補助等支持創作者；到推廣端的台北國際書展、兒少書展增加版權銷售機會；並加強、加速外譯工作，如台灣作家節邀請世界各國的翻譯者來台；到最終消費端的文化幣，實質將消費導入出版、書店等，完整建立創作、出版產業生態系。

陳瑩芳致詞表示，金典獎參賽作品逐年增加，今年達279件，14位評審委員歷經5天密集討論，逐本審閱作品，而非單純以投票決定得獎名單。為慎重發掘優秀作品，評選採行「評審團主席制」，兼顧性別、議題、語種及文類等多元觀點，讓每部作品都獲得充分討論。

金典獎複審委員代表蔡珠兒致詞表示，今年複審過程兼具心力與體力挑戰。但得以與評審夥伴閉門三天兩夜，深入交流文學、思想與人生，既是文學盛宴，也是「靈魂的幸福」。

決審主席詹宏志致詞表示，今年是多元語文創作爆發性的一年，包含創作的主題與議題，隨著時間與社會的轉變，創作的爆發展現了包容，評審過程也是評審與創作者的共同學習。他也感謝創作者努力為台灣創作出色而多元的文學作品，讓小小多山的國度，像宇宙一樣，每天都在擴大。

2026「金典獎年度大獎」年度大獎得主劉梓潔感謝長期保祐她的「帝爺公」，也特別謝謝評審肯定及「腳數」（kioh-siàu，膽識），將獎項頒給短篇小說集「再生」。劉梓潔感謝文化部及台文館投入資源，讓世界看見台灣文學與台灣作家，她說，自己身為「文學國家隊」的一員，將以這樣的「腳數」，持續創作、繼續勇闖。