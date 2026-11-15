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入秋最強冷空氣！低溫下探13度 是否達標「大陸冷氣團」看台北數據

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入秋最強冷空氣！低溫下探13度 是否達標「大陸冷氣團」看台北數據

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周末東北季風加上輻射冷卻影響，中部以北局部低溫下跌至13、14度，但是否達「大陸冷氣團」等級還需觀察。聯合報系資料照
周末東北季風加上輻射冷卻影響，中部以北局部低溫下跌至13、14度，但是否達「大陸冷氣團」等級還需觀察。聯合報系資料照

入秋最強東北季風來襲，中央氣象署預報員劉沛滕表示，本周2波東北季風分別影響周三、周四及周六、周日，其中周末這波最強，加上清晨受到輻射冷卻影響，中部以北局部低溫下跌至13、14度，是否達「大陸冷氣團」等級還需觀察，而南部低溫也跌破20度。

劉沛滕說，明（16日）受到東北季風影響，迎風面的桃園以北、宜蘭、花蓮有局部降雨，其中宜蘭、基隆北海岸需留意較大雨勢，台東、恆春半島、新竹以南山區也有零星降雨，其他地區為穩定的天氣。

周二（17日）東北季風減弱，環境風場轉為東風，東半部有降雨，西半部為多雲穩定的天氣。

周三（18日）鋒面逐漸通過，受到第1波東北季風影響，北部、東半部有降雨；周四（19日）鋒面通過，加上東北季風影響，整體天氣濕涼，桃園以北、東半部有局部降雨；周五（20日）降雨情況趨緩，雲量偏多，主要降雨區域轉移到東半部，部分中南部山區也有零星降雨。

周六、周日（21、22日）受到第2波東北季風影響，盡管降雨機率減少，但東半部周六有局部降雨、周日也有零星降雨，西半部則可見陽光。

溫度部分，劉沛滕指出，今明2天北台灣低溫20至23度，感受上有點涼，但沒有明顯低溫；周二氣溫回升，西半部白天高溫達28度以上，相對是個穩定溫暖的天氣。

周三鋒面逐漸通過，氣溫也下降；而最低溫時間點落在周四至周日清晨，劉沛滕表示，前2天整天濕涼，周六可見陽光，周日東北季風減弱，但整體還是偏涼。

劉沛滕指出，周四至周日整體低溫北部15、16度，周末東北季風加上輻射冷卻作用，新竹局部地區、苗栗近山區低溫降至13、14度。

中部、花蓮低溫約17度，周末清晨輻射冷卻明顯，低溫也降至13、14度；第2波東北季風也影響南部、台東，低溫約18、19度。

劉沛滕說，上一波東北季風北部最低溫降至16度，周末這波北部低溫降至13度，為入秋最強冷空氣。若要達到「大陸冷氣團」等級，台北低溫須降至14.4度，盡管台北周邊平地及近山區將達到，但台北仍未達到此條件，若這波東北季風後續增強，可能就會達標，之後會持續觀察。

劉沛滕表示，目前溫度受到東北季風一波一波的影響，所以會呈現一下子低溫，隔兩天回升，隔兩天再降溫的狀況。周日東北季風減弱後，下周一（23日）再回溫，預估下周二（24日）再有一波東北季風來襲。

未來一周有2波東北季風，首波今、明兩天影響。圖／取自報天氣 - 中央氣象署FB
未來一周有2波東北季風，首波今、明兩天影響。圖／取自報天氣 - 中央氣象署FB

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