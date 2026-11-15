病人太愛台大致急診壅塞 院長籲加強分級醫療、檢視健保給付制度

為緩解急診壅塞，台大醫院於12月1日起設置內外科整合病房，並配合衛福部推動留觀計畫，於3個月增加急診留觀病床。台大醫院院長余忠仁今於台灣醫學周高峰論壇表示，因應超高齡社會與急重症醫療挑戰，衛福部應加強宣導分級醫療，並思考打破基層診所、醫院總額等制度，應依病人疾病嚴重程度的不同照顧予以分級、分類給付。

醫學中心急診壅塞已成日常，台大醫院今上午急診待床患者一度高達97人，通報119滿床，約至上午10點左右取消滿床，傍晚5時左右，急診候診人數降為78人。余忠仁說，台大日前爆出病人在急診待床12天的消息後，急診連續兩周每天減少50人，但兩周後急診病人又開始增加，現在每天增加50人。

台灣醫學周今舉辦「國內急重症醫療的挑戰與轉機：永續、智慧與照護模式創新」高峰論壇。余忠仁擔任主持人指出，台大因應急診壅塞將設置內外科整合病房，著眼於病人疾病多樣性，常見同時合併內外科疾病，如一位長期臥床的高齡患者臀部有褥瘡傷口，但同時可能有三高、肺炎、心臟疾病等。

以往遇到多重疾病病人，專科醫師每天都需會診，「那不如把內外科擺在一起」方便患者接受治療。余忠仁說，超高齡社會下，整合照顧需求愈來愈高，不同於以往僅就單一科別治療，藉由設置內外科整合病房作為急診後備病房，以提供優質醫療服務，目前正整理相關空間以增加病床數。

台大醫院增加病床空間，是否湧進更多病人？余忠仁說，病人對台大很有感情，但太有感情，反造成醫院壅塞，「這確實有可能的」。由此可見，民眾對健保的滿意度很高，但對分級醫療觀念非常不足，呼籲政府應加強宣導分級醫療，並對病人應有要求及規範 ，讓醫療資源更合理分配。建議衛福部應透過健保支付改變，思考打破基層診所、醫院總額等制度，應依病人疾病嚴重程度的不同照顧予以分級、分類給付。

「超高齡社會下，高齡病人愈來愈多，但醫師、護理師等醫療服務人力卻是愈來愈少。」余忠仁說，就目前而言，健保應持續調升醫學中心收治急重症病人的整合給付，收治輕症患者的基層診所也需獲得合理健保給付，並持續增加下轉病人的給付，鼓勵醫師、護理師願意從事居家整合照顧，將醫療資源能有更好的運用，即便民眾在家也能獲得良好的醫療服務。

衛福部醫事司長劉越萍說，以台北區來說，台大醫院急診都較為壅塞，而北榮、馬偕、亞東等急診壅塞為季節性浮動，至於北區醫院則是林口長庚較為壅塞，因此須積極面對、推動，與擁有空床的醫院一起協作，同時也加強與民眾溝通協助轉院等措施。她指出，每一家醫院急診壅塞，院方應肩負自己的責任，目前是理想跟現實還有差距，將透過區域聯防、獎懲等機制縮小差距，以提供急重症患者好的醫療服務，降低急診壅塞。