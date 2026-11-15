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一打噴嚏就漏尿 三寶媽34歲子宮脫垂…身上總飄異味飽受困擾

聯合報／ 記者陳慶安／台北即時報導
子宮托是一種輔助醫材，放置於陰道內，能將脫垂的子宮、膀胱等器官推回腹腔原位並向上托住。記者陳慶安／攝影
子宮托是一種輔助醫材，放置於陰道內，能將脫垂的子宮、膀胱等器官推回腹腔原位並向上托住。記者陳慶安／攝影

骨盆器官脫垂是女性常見的健康問題，據台灣婦女泌尿暨骨盆醫學的治療指引指出，女性一生中骨盆器官脫垂盛行率約三至五成。三十多歲、三寶媽戴小姐，在34歲生二胎時開始出現漏尿、頻尿與下墜感，確診子宮脫垂、膀胱下垂。醫師建議，以「子宮托」搭配每周骨盆底肌運動方式治療，三個多月後獲得改善，如今還能進行提壺鈴等肌力運動。

子宮托搭配復健　三寶媽重拾生活品質

「子宮托」是一種輔助醫材，放置於陰道內，能將脫垂的子宮、膀胱等器官推回腹腔原位並向上托住。戴小姐感慨：「年輕女性也應知道這些風險，骨盆器官脫垂並非只有長輩才會遇到。」，身邊不少同齡人產後也有漏尿困擾，卻默默忍耐，上班時擔心狀況發生，須多帶一件內褲備用，卻不知道「子宮托」搭配復健，即可獲得改善。

她分享，自身在復健過程中學會在咳嗽、打噴嚏或用力前，先預防性地提肛夾緊，經過一年努力訓練，如今已能成功做到。呼籲年輕女性應及早認識相關知識，遇到不適時勇敢發聲，儘早尋求專業協助。

為協助女性在孕期、產後及更年期各階段重拾健康，台灣婦女骨盆關懷協會攜手台灣尿失禁防治協會、台灣婦女泌尿暨骨盆醫學會、台灣福爾摩莎婦女泌尿醫學會、台灣職業健康護理學會、中華民國助產師產士公會全國聯合會等專業團體共同召開共識會議，正式提出「子宮托納入健保給付與獎勵提案」，期盼讓「子宮托」等非手術的保守治療，成為女性脫垂照護的常態選擇。

害羞、缺乏認知　女性骨盆健康照護長期缺口

台灣婦女骨盆關懷協會理事長、慈濟大學護理系副教授蔡娟秀表示，臨床上近五成婦女中受尿失禁困擾，但過去官方統計多只計入需開刀的個案，輕中度脫垂長期被低估，臨床觀察約占兩成以上。

她指出，受限於傳統觀念保守、害羞或缺乏認知，不少患者默默忍耐，不知道可透過子宮托等非手術治療與肌力訓練改善，甚至依賴束腹帶，直到症狀嚴重才就醫。蔡娟秀強調，輕中度脫垂屬於可逆階段，只要及早復健與保養，就有機會恢復。

然而，國內治療長期偏重手術。蔡娟秀解釋，傳統上子宮脫垂多以手術懸吊脫垂器官為主，但若未教導正確的肌力保養，隨著年紀增長仍有再次下垂的風險；相較之下，美國等先進國家，針對陰道子宮托與保守照護，早已有明確的臨床指引與保險給付。

只叫患者做凱格爾不夠　錯誤訓練恐加重脫垂

此外，在診間僅對患者口頭交代「回去做凱格爾運動」不夠。台中榮總婦女醫學部骨盆機能重建科醫師謝筱芸指出，許多骨盆器官脫垂患者因收縮動作錯誤或腹壓向下推壓，反而加重器官下壓。

完整的保守治療需經專業診斷，確認動作正確後，給予量化處方並定期監督追蹤。此外，亦需結合體重與便祕等生活型態校正，才能有效控制腹壓誘因，真正提升患者的生活品質。

保守治療制度化　醫界爭取子宮托納健保

為此，蔡娟秀呼籲，應借鏡國際臨床指引，建立子宮托選配、清潔、追蹤與衛教的標準化處置流程，為健保給付奠定審查基礎，並透過「子宮托納入健保給付與獎勵提案」，爭取將子宮托照護與社區保守治療納入健保給付及醫院獎勵項目。

她期盼，這些制度能引導醫療機構投入資源，把病人顧好、減少病情惡化與手術風險，並由專業團隊長期陪伴，協助女性重塑骨盆底肌功能。

為協助女性在孕期、產後及更年期各階段面對重拾健康，台灣婦女骨盆關懷協會也在台北醫學大學內舉辦「骨盆健康 幸福有底氣」活動，現場帶動民眾骨盆友善運動，並協助女性長輩建立完整的骨盆照護觀念。記者陳慶安／攝影
為協助女性在孕期、產後及更年期各階段面對重拾健康，台灣婦女骨盆關懷協會也在台北醫學大學內舉辦「骨盆健康 幸福有底氣」活動，現場帶動民眾骨盆友善運動，並協助女性長輩建立完整的骨盆照護觀念。記者陳慶安／攝影

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