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花蓮卓溪鄉發生規模3.5有感地震 最大震度達2級

聯合新聞網／ 台北訊
花蓮縣卓溪鄉發生規模3.5有感地震。圖／中央氣象署
花蓮縣卓溪鄉發生規模3.5有感地震。圖／中央氣象署

11月15日18時03分，花蓮縣卓溪鄉發生芮氏規模3.5的有感地震，震源深度約12.3公里，震央位於花蓮縣政府南南西方約67.5公里處。此次地震屬於極淺層類型，造成最大震度達2級，該地震的能量雖不大，但多數民眾能感受到輕微搖晃。

最大震度2級地區:花蓮縣

震度2級屬於輕震階段，大多數人可以感受到搖晃，電燈及懸掛物略有搖晃，靜止中的汽車也會輕微晃動。此震度一般不會造成建築物損壞或人員受傷，但仍提醒民眾注意周遭環境的異常並保持警覺。

最大震度1級地區:台東縣、南投縣

震度1級的地區民眾多數僅在靜止狀態下可感受到微弱震動，震感輕微且瞬間即逝，日常生活不受影響。

由於此次地震震度未達3級，未造成明顯損害或險情，建議民眾持續遵守防震措施，包括地震發生時采取趴下、掩護、穩住的標準動作，並遠離窗戶與懸掛物。地震後應檢查居住環境，確認無瓦斯或水電管線損壞，確保安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

花蓮 地震

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花蓮卓溪鄉發生規模3.5有感地震 最大震度達2級

11月15日下午18時03分，花蓮縣卓溪鄉發生芮氏規模3.5的有感地震，最大震度為花蓮縣萬榮2級，震源深度約12.3公里。此次震央距離花蓮縣政府南南西方約67.5公里，屬極淺層地震。此次地震震度不大，公眾仍應遵守基本防震安全守則。

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