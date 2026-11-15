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花蓮卓溪鄉發生規模3.5有感地震 最大震度達2級
11月15日18時03分，花蓮縣卓溪鄉發生芮氏規模3.5的有感地震，震源深度約12.3公里，震央位於花蓮縣政府南南西方約67.5公里處。此次地震屬於極淺層類型，造成最大震度達2級，該地震的能量雖不大，但多數民眾能感受到輕微搖晃。
最大震度2級地區:花蓮縣
震度2級屬於輕震階段，大多數人可以感受到搖晃，電燈及懸掛物略有搖晃，靜止中的汽車也會輕微晃動。此震度一般不會造成建築物損壞或人員受傷，但仍提醒民眾注意周遭環境的異常並保持警覺。
最大震度1級地區:台東縣、南投縣
震度1級的地區民眾多數僅在靜止狀態下可感受到微弱震動，震感輕微且瞬間即逝，日常生活不受影響。
由於此次地震震度未達3級，未造成明顯損害或險情，建議民眾持續遵守防震措施，包括地震發生時采取趴下、掩護、穩住的標準動作，並遠離窗戶與懸掛物。地震後應檢查居住環境，確認無瓦斯或水電管線損壞，確保安全。
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