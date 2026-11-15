驚！杏仁小魚乾裡面竟夾雜「小河豚」？ 網友崩潰喊好可怕

有高雄市民前天在連鎖超市購買萬歲牌杏仁小魚乾回家，開吃後發現裡面夾雜一隻體長約4公分、疑似「小河豚」的魚乾在裡面，驚嚇之餘不敢再吃，急忙通報衛生機關。高市衛生局表示，已取得異常產品，另移請產品公司總部、台北市衛生局依權責調查，目前無法僅憑外觀確認混入魚體之種類及是否含有毒素，民眾如購買同款產品發現不明魚體，應暫停食用並保留產品及外包裝。

一名女消費者發文說，她在11月13日到超市購買「杏仁小魚」，第一口沒問題，準備吃第二口的時候，赫然發現裡面出現一個不明物體，倒入盤子仔細觀察，竟然是一隻外型非常特殊的魚，「頭部很大、嘴好像鳥喙」，當場不敢再吃。

發文網友說，經過實際量測，這隻「大魚」體長約4公分，家人及網友都覺得很像「小河豚」，她已向高雄市衛生單位及廠商反映，因為擔心其他消費者誤食，發文提醒大家多留意，將會把商品交給第三方調查。

其他網友看見發文，附和說「好可怕，通常都會整包倒在嘴裡吃」、「可能會有人把它當過胖的小魚吃掉」。

針對市售杏仁小魚乾產品疑似混入不明魚種一案，高雄市政府衛生局表示，已受理民眾申訴並取得異常產品，並移請業者所在地衛生主管機關調查，釐清魚種及潛在食品安全風險，並同步通報衛生福利部食品藥物管理署。

衛生局說明，經初步了解，該產品公司總部設於台北市，相關產品及檢體移請台北市衛生局依權責查核，也協請製造場所所在地衛生主管機關，追查製造工廠、原料來源、加工製程及產品流向，以釐清產品安全性。

衛生局強調，目前尚無法僅憑外觀確認混入魚體之種類及是否含有毒素，後續將依專業鑑定、檢驗及跨縣市調查結果依法處置。提醒民眾，如購買同款產品發現不明魚體，應暫停食用並保留產品及外包裝；如食用後出現身體不適，應立即就醫，以維護自身健康與食品安全。