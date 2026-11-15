快訊

車身懸空！中山高台南麻豆交流道附近「6車連環撞」 車陣回堵6公里

黃仁勳4.4兆輝達持股下周可賣...8.12億股恐掀賣壓、重演賈伯斯清倉？

聽新聞
0:00 / 0:00

驚！杏仁小魚乾裡面竟夾雜「小河豚」？ 網友崩潰喊好可怕

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市民所購買的杏仁魚乾疑似混入與「小河豚」神似的小魚乾，體型比其他魚乾略大。圖／網友itg5353提供
高雄市民所購買的杏仁魚乾疑似混入與「小河豚」神似的小魚乾，體型比其他魚乾略大。圖／網友itg5353提供

高雄市民前天在連鎖超市購買萬歲牌杏仁小魚乾回家，開吃後發現裡面夾雜一隻體長約4公分、疑似「小河豚」的魚乾在裡面，驚嚇之餘不敢再吃，急忙通報衛生機關。高市衛生局表示，已取得異常產品，另移請產品公司總部、台北市衛生局依權責調查，目前無法僅憑外觀確認混入魚體之種類及是否含有毒素，民眾如購買同款產品發現不明魚體，應暫停食用並保留產品及外包裝。

一名女消費者發文說，她在11月13日到超市購買「杏仁小魚」，第一口沒問題，準備吃第二口的時候，赫然發現裡面出現一個不明物體，倒入盤子仔細觀察，竟然是一隻外型非常特殊的魚，「頭部很大、嘴好像鳥喙」，當場不敢再吃。

發文網友說，經過實際量測，這隻「大魚」體長約4公分，家人及網友都覺得很像「小河豚」，她已向高雄市衛生單位及廠商反映，因為擔心其他消費者誤食，發文提醒大家多留意，將會把商品交給第三方調查。

其他網友看見發文，附和說「好可怕，通常都會整包倒在嘴裡吃」、「可能會有人把它當過胖的小魚吃掉」。

針對市售杏仁小魚乾產品疑似混入不明魚種一案，高雄市政府衛生局表示，已受理民眾申訴並取得異常產品，並移請業者所在地衛生主管機關調查，釐清魚種及潛在食品安全風險，並同步通報衛生福利部食品藥物管理署。

衛生局說明，經初步了解，該產品公司總部設於台北市，相關產品及檢體移請台北市衛生局依權責查核，也協請製造場所所在地衛生主管機關，追查製造工廠、原料來源、加工製程及產品流向，以釐清產品安全性。

衛生局強調，目前尚無法僅憑外觀確認混入魚體之種類及是否含有毒素，後續將依專業鑑定、檢驗及跨縣市調查結果依法處置。提醒民眾，如購買同款產品發現不明魚體，應暫停食用並保留產品及外包裝；如食用後出現身體不適，應立即就醫，以維護自身健康與食品安全。

高雄一名消費者發現，杏仁魚乾內疑似混入「小河豚」，體型比正常的魚乾大，已經向高市衛生局通報反映。圖／網友itg5353提供
高雄一名消費者發現，杏仁魚乾內疑似混入「小河豚」，體型比正常的魚乾大，已經向高市衛生局通報反映。圖／網友itg5353提供

河豚 衛生局 高雄

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

好市多牛絞肉「外紅內灰」嚇壞她！網友秒解答：被問過100次

高雄學生營養午餐頻出包？昨天才出現螞蟻 今天餐盤驚見蟾蜍

國光高中營養午餐接連出包 高市衛生局下令7所學校全面暫停供膳

噁！高雄學校營養午餐遭爆塑膠菜蟲頭髮全入菜 學生崩潰喊換廠商　

相關新聞

驚！杏仁小魚乾裡面竟夾雜「小河豚」？ 網友崩潰喊好可怕

有高雄市民前天在連鎖超市購買萬歲牌杏仁小魚乾回家，開吃後發現裡面夾雜一隻體長約4公分、疑似「小河豚」的魚乾在裡面，驚嚇之餘不敢再吃，急忙通報衛生機關。高市衛生局表示，已取得異常產品，另移請產品公司總部、台北市衛生局依權責調查，目前無法僅憑外觀確認混入魚體之種類及是否含有毒素，民眾如購買同款產品發現不明魚體，應暫停食用並保留產品及外包裝。

帳單簡訊通知異常！中華電信發聲明表歉意 客戶依照帳單金額繳費

中華電信15日傳出通知行動電話客戶帳務相關簡訊異常，引發爭議。中華電信今日馬上發出回應，因為帳務系統優化更新，影響行動電話帳單簡訊內容有誤，深表歉意，客戶後續依照帳單實際金額繳費。

有望挑戰大陸冷氣團 周三起先濕涼後乾冷 賈新興：冷空氣直衝台灣

昨夜至今晨，高屏地區出現了驚人的反季節強降雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，高雄小港鳳鼻頭累積雨量高達145毫米、汕尾108毫米、屏東東港也達107.5毫米，在強聖嬰現象的氣候大背景下，從現在一路到明年春天，全台各地都仍有機會出現這種突發性的明顯降雨。

病人太愛台大致急診壅塞 院長籲加強分級醫療、檢視健保給付制度

為緩解急診壅塞，台大醫院於12月1日起設置內外科整合病房，並配合衛福部推動留觀計畫，於3個月增加急診留觀病床。台大醫院院長余忠仁今於台灣醫學周高峰論壇表示，因應超高齡社會與急重症醫療挑戰，衛福部應加強宣導分級醫療，並思考打破基層診所、醫院總額等制度，應依病人疾病嚴重程度的不同照顧予以分級、分類給付。

一打噴嚏就漏尿 三寶媽34歲子宮脫垂…身上總飄異味飽受困擾

骨盆器官脫垂是女性常見的健康問題，據台灣婦女泌尿暨骨盆醫學的治療指引指出，女性一生中骨盆器官脫垂盛行率約三至五成。三十多歲、三寶媽戴小姐，在34歲生二胎時開始出現漏尿、頻尿與下墜感，確診子宮脫垂、膀胱下垂。醫師建議，以「子宮托」搭配每週骨盆底肌運動方式治療，三個多月後獲得改善，如今還能進行提壺鈴等肌力運動。

花蓮卓溪鄉發生規模3.5有感地震 最大震度達2級

11月15日下午18時03分，花蓮縣卓溪鄉發生芮氏規模3.5的有感地震，最大震度為花蓮縣萬榮2級，震源深度約12.3公里。此次震央距離花蓮縣政府南南西方約67.5公里，屬極淺層地震。此次地震震度不大，公眾仍應遵守基本防震安全守則。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。