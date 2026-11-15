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彰基培訓8國24名國際救護員 每人先送「價值千元美金」專業急救包

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰基總院長陳穆寬(左)致贈24組急救包給學員，由A-PAD專案經理佐藤咲(中)、A-PAD首席搜救隊長黃春源代表受贈。圖/彰基提供
彰基總院長陳穆寬(左)致贈24組急救包給學員，由A-PAD專案經理佐藤咲(中)、A-PAD首席搜救隊長黃春源代表受贈。圖/彰基提供

彰化基督教醫院攜手外交部、內政部消防署及彰化縣消防局，共同推動「印太地區國家緊急救護訓練」。今日迎接來自日本、菲律賓、孟加拉、吐瓦魯、聖文森、索馬利蘭、史瓦帝尼及瓜地馬拉等8個國家、共24名國際緊急救護人員走進醫院。為讓學員返國後能將台灣經驗化為第一線救護的即戰力，彰基總院長陳穆寬準備24組供救護車及救護人員使用的專業急救包，每組價值1000元美金，全額由彰基負擔並致贈予每位學員。

陳穆寬表示，緊急醫療救護是一場與時間賽跑的生命接力，從救護現場的初步評估、緊急處置，到送抵醫院後的急診搶救，每個環節都攸關病人的存活與預後。為確保學員不僅學得專業知識，更能擁有完善的硬體支援，此次特別準備這批救護裝備。每組急救包內配置血壓計、血糖機與試紙、血氧機、頸圈及氧氣面罩等關鍵救護器材與耗材，每組價值約1000美元，整批費用約80萬元，期盼協助各國救護人員在第一線搶救更多生命。

彰基急診醫學部主任邱俊杰也指出，完善的緊急醫療體系不僅仰賴第一線救護人員的專業技能，更需要消防救護與醫院急診緊密合作。他強調，面對重大創傷、急性心肌梗塞及腦中風等時間敏感性急症，若能在病人抵達醫院前完成初步評估並提前啟動醫療團隊準備，將大幅提升病人獲得適當治療的機會。因此，搭配完善的到院前急救裝備與無縫銜接的照護體系，是提升救治效率的關鍵。

亞太災害管理聯盟（A-PAD）專案經理佐藤咲（Saki Sato）則表示，珍惜與彰基建立的夥伴關係及合作機會，期待未來持續延續合作情誼，共同深化雙方夥伴關係。彰基強調，繼去年協助斐濟培訓救護人員後，今年再次透過實務交流與實質裝備捐贈，實踐「Taiwan Can Help」精神，讓守護生命的力量跨越國界。

彰基帶領國際學員參訪急診各區，分享急重症照護流程與跨專業團隊合作，提升救治效率。圖/彰基提供
彰基帶領國際學員參訪急診各區，分享急重症照護流程與跨專業團隊合作，提升救治效率。圖/彰基提供

彰基捐贈總值約80萬元急救器材，協助學員將專業知識與設備帶回國，提升第一線救護能力。圖/彰基提供
彰基捐贈總值約80萬元急救器材，協助學員將專業知識與設備帶回國，提升第一線救護能力。圖/彰基提供

救護員 孟加拉

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