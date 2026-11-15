千年佛教織繡唐卡台中亮相！誠蓮曲佩慈善基金會啟動千人圍爐公益計畫

「經緯千年．梵華再現」佛教織繡藝術文化特展」今(15)日在台中開幕，30餘幅千年佛教織繡唐卡首度在台中亮相。誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會同步宣布，啟動「城市英雄·千人圍爐」公益計畫，邀請千名基層工作者共享團圓宴，向默默守護城市的無名英雄致敬。

這項佛教織繡藝術文化特展，由寶積林西藏五路財神寺、寶積林居士林主辧，展出橫跨元、明、清三代的珍貴古代織繡唐卡，千年佛教藝術與慈善公益交會，讓傳統文化展現當代溫暖與價值。

活動由惠明視障教養院師生帶來溫馨表演揭開序幕，並代表向城市英雄表達感謝。誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會董事長、環台集團董事長李世斌，環台集團副董事長李宗杰、基金會秘書長常燕妮、副秘書長暨寶泰公司總經理陳姵璇。

以及執行長暨匠泰建設、廣達集團董事長黃建堯、副執行長黃建程、碧根集團副董事長林詣修、基金會活動處長李玟誼、唐卡修復師陳宜達、弗利思特文化董事長許良源等人出席，共同見證文化傳承與公益行動。

李世斌表示，感謝長期支持基金會的企業、功德主及志工，讓愛心齋食、急難救助、捐棺喪葬與公益關懷得以持續推動。他說，一座有溫度的城市，仰賴許多基層工作者默默付出，希望藉由千人圍爐讓平日服務社會的城市英雄，也能成為被照顧、被感謝的主角。

身兼義交大隊大隊長的李世斌指出，大台中現在的淨流入人口已經突破287萬人，躍升為全台灣第二大城市；都市能夠這麼繁榮、交通能夠保持順暢，背後其實全靠無數無名英雄在日夜守護。

他以自己帶領的義交大隊為例，目前總編制有1,300位弟兄姐妹，每天出勤人數都維持在700到800人以上，面對龐大的車流跟人潮，大家始終堅守在第一線崗位上。

黃建堯指出，基金會秉持創辦人誠蓮曲佩仁波切「以善為念、以慈悲為懷」的精神，將宗教關懷轉化為實際公益服務。「城市英雄・千人圍爐」預計於2027年1月16日在台中烏日廣達國際機構舉行，邀請清潔人員、義交等第一線基層工作者參與，期盼串聯更多企業與民間力量，共同向城市英雄表達敬意。

黃建堯強調，未來基金會將持續結合企業與社會大眾的力量，落實上師的慈悲理念，讓「付出與給予」的善循環在社會每個角落持續發光發熱。

活動現場並安排城市英雄代表分享服務經驗，透過「點亮第一顆心」啟動儀式及「善光共聚・點燈祈福」，象徵凝聚社會善念，將感謝化為具體行動。基金會表示，從愛心餐食、急難救助、捐棺喪葬到弱勢關懷，未來將持續實踐「善心、善行、善循環」理念，讓文化傳承與社會公益相互結合。

「經緯千年・梵華再現」特展即日起至22日，於台中市南屯區永春路30-10號寶積林居士林展出，邀請民眾共同感受千年佛教藝術與慈悲公益的力量。

許良源表示，此次特展另一亮點，是台灣唐卡修復師陳宜達收藏的珍貴佛教織繡藝術品，包括清代「釋迦牟尼佛與十六羅漢」五彩織錦，以及元代「寶生如來」髮繡與緙毛作品。

長年深入藏區寺院研習唐卡繪製、鑑識與修復的陳宜達說，古代織繡唐卡不僅具有宗教藝術價值，更承載歷代工匠精湛技藝與文化記憶，透過修復保存及公開展示，希望讓更多民眾認識傳統工藝之美。

誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會董事長李世斌宣布啟動「城市英雄·千人圍爐」公益計畫。記者宋健生/攝影

活動透過「點亮第一顆心」，象徵凝聚社會善念，將感謝化為具體行動。記者宋健生/攝影