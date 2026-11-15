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千年佛教織繡唐卡台中亮相！誠蓮曲佩慈善基金會啟動千人圍爐公益計畫

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「經緯千年．梵華再現」佛教織繡藝術文化特展暨誠蓮曲佩仁波切慈善公益分享活動在台中登場。記者宋健生/攝影
「經緯千年．梵華再現」佛教織繡藝術文化特展暨誠蓮曲佩仁波切慈善公益分享活動在台中登場。記者宋健生/攝影

「經緯千年．梵華再現」佛教織繡藝術文化特展」今(15)日在台中開幕，30餘幅千年佛教織繡唐卡首度在台中亮相。誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會同步宣布，啟動「城市英雄·千人圍爐」公益計畫，邀請千名基層工作者共享團圓宴，向默默守護城市的無名英雄致敬。

這項佛教織繡藝術文化特展，由寶積林西藏五路財神寺、寶積林居士林主辧，展出橫跨元、明、清三代的珍貴古代織繡唐卡，千年佛教藝術與慈善公益交會，讓傳統文化展現當代溫暖與價值。

活動由惠明視障教養院師生帶來溫馨表演揭開序幕，並代表向城市英雄表達感謝。誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會董事長、環台集團董事長李世斌，環台集團副董事長李宗杰、基金會秘書長常燕妮、副秘書長暨寶泰公司總經理陳姵璇。

以及執行長暨匠泰建設、廣達集團董事長黃建堯、副執行長黃建程、碧根集團副董事長林詣修、基金會活動處長李玟誼、唐卡修復師陳宜達、弗利思特文化董事長許良源等人出席，共同見證文化傳承與公益行動。

李世斌表示，感謝長期支持基金會的企業、功德主及志工，讓愛心齋食、急難救助、捐棺喪葬與公益關懷得以持續推動。他說，一座有溫度的城市，仰賴許多基層工作者默默付出，希望藉由千人圍爐讓平日服務社會的城市英雄，也能成為被照顧、被感謝的主角。

身兼義交大隊大隊長的李世斌指出，大台中現在的淨流入人口已經突破287萬人，躍升為全台灣第二大城市；都市能夠這麼繁榮、交通能夠保持順暢，背後其實全靠無數無名英雄在日夜守護。

他以自己帶領的義交大隊為例，目前總編制有1,300位弟兄姐妹，每天出勤人數都維持在700到800人以上，面對龐大的車流跟人潮，大家始終堅守在第一線崗位上。

黃建堯指出，基金會秉持創辦人誠蓮曲佩仁波切「以善為念、以慈悲為懷」的精神，將宗教關懷轉化為實際公益服務。「城市英雄・千人圍爐」預計於2027年1月16日在台中烏日廣達國際機構舉行，邀請清潔人員、義交等第一線基層工作者參與，期盼串聯更多企業與民間力量，共同向城市英雄表達敬意。

黃建堯強調，未來基金會將持續結合企業與社會大眾的力量，落實上師的慈悲理念，讓「付出與給予」的善循環在社會每個角落持續發光發熱。

活動現場並安排城市英雄代表分享服務經驗，透過「點亮第一顆心」啟動儀式及「善光共聚・點燈祈福」，象徵凝聚社會善念，將感謝化為具體行動。基金會表示，從愛心餐食、急難救助、捐棺喪葬到弱勢關懷，未來將持續實踐「善心、善行、善循環」理念，讓文化傳承與社會公益相互結合。

「經緯千年・梵華再現」特展即日起至22日，於台中市南屯區永春路30-10號寶積林居士林展出，邀請民眾共同感受千年佛教藝術與慈悲公益的力量。

許良源表示，此次特展另一亮點，是台灣唐卡修復師陳宜達收藏的珍貴佛教織繡藝術品，包括清代「釋迦牟尼佛與十六羅漢」五彩織錦，以及元代「寶生如來」髮繡與緙毛作品。

長年深入藏區寺院研習唐卡繪製、鑑識與修復的陳宜達說，古代織繡唐卡不僅具有宗教藝術價值，更承載歷代工匠精湛技藝與文化記憶，透過修復保存及公開展示，希望讓更多民眾認識傳統工藝之美。

誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會董事長李世斌宣布啟動「城市英雄·千人圍爐」公益計畫。記者宋健生/攝影
誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會董事長李世斌宣布啟動「城市英雄·千人圍爐」公益計畫。記者宋健生/攝影

活動透過「點亮第一顆心」，象徵凝聚社會善念，將感謝化為具體行動。記者宋健生/攝影
活動透過「點亮第一顆心」，象徵凝聚社會善念，將感謝化為具體行動。記者宋健生/攝影

李世斌(右)、許良源(中)說，唐卡修復師陳宜達收藏的珍貴佛教織繡藝術品，值得觀賞與細細品味。記者宋健生/攝影
李世斌(右)、許良源(中)說，唐卡修復師陳宜達收藏的珍貴佛教織繡藝術品，值得觀賞與細細品味。記者宋健生/攝影

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