台灣文學獎金典獎 李遠：文化是國家最重要的事

「2026台灣文學獎金典獎」贈獎典禮今天舉行，文化部長李遠表示，文化是一個國家最重要的事，文化部將持續推動文化生態，讓文化得到更多人的尊重。

李遠致詞表示，很多人覺得時代的改變是因為政治，因為政黨輪替，因為換了市長，換了總統，但以他的年紀，已經走多次政黨輪替，「我覺得文化永遠走在政治前面」，人們在文化、思想上產生變化，才會導致政治的改變。

李遠提到文化部這兩年為了獎勵創作，做了一個很大的改變 ，就是「下一本書獎勵」，讓金鼎獎、台灣文學金典獎得獎的人，兩年內如果有下一本書計畫，文化部再給一筆獎金。李遠認為，讓作家可以安心寫作，是非常重要的事。

其次，為了讓這個行業很熱鬧，一直有推廣活動，除了台北國際書展有愈來愈多國際人士來談版權，文化部去年更開始推出兒少及青年的書展，然後每年換不同的城市舉辦，讓更多城市促進文學出版愈來愈活絡。

李遠指出，文化部做的第3件事，是從去年開始推動的「台灣作家節」，邀請全世界對台灣文學有興趣的各種語言翻譯者，來台灣舉辦工作坊，加速台灣作品的翻譯速度，讓更多作品能在短時間內走向國際。

李遠說，從楊双子、金翎以「台灣漫遊錄」獲得國際布克獎，到平路、程異以「東方之東」入圍美國國家圖書獎翻譯文學獎，後來又看到傅雪蓮（SilviaPozzi）翻譯陳思宏「鬼地方」的義文版獲得比薩圖書翻譯獎，「我心裡很高興。因為這些成就起碼大概要8年以上的累積，才會看到這個結果」。

李遠也提到消費市場，文化部推動「文化幣」，從13歲到22歲，每年有1200元可以用在文化的產業上，而且還可以加碼，譬如到獨立書店用2元就送1元，到電影院消費也有加碼，「懂得加碼的孩子，使用1200元，可以拿到3000元的價值」。

李遠說，文化幣每年的預算大約26億元，有一半流到出版界，而且很具體地流到書店、出版、作者，「這個計畫我們會一直往下推動」。