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晚期HER2弱陽性治療拼圖 醫：45%乳癌苦盼健保接軌

中央社／ 記者陳婕翎台北15日電

健保署近年開放新藥給付於荷爾蒙陰性的HER2弱陽性乳癌晚期患者；醫師指出，占總體乳癌約45%的荷爾蒙陽性HER2弱陽性病友，仍苦等健保接軌，呼籲儘速補齊晚期乳癌治療拼圖。

「都是乳癌，為什麼別人可以用健保新藥穩定控制，我卻還等不到給付？」這是台灣乳癌診間真實上演的焦急期盼。高雄醫學大學附設中和醫院乳房外科主治醫師侯明鋒近日透過新聞稿指出，健保目前尚未將荷爾蒙陽性的HER2弱陽性病友納入給付範圍，病友1年得面臨上百萬元的自費重擔。

這群乳癌病友更不是少數，侯明鋒說，荷爾蒙陽性的HER2弱陽性病友大約占總體乳癌約45%，根據美國具權威性的治療指引中，無論荷爾蒙受體為陽性或陰性，被醫界稱為「魔術子彈」的新一代抗體藥物複合體（ADC）已被推薦應用於晚期HER2弱陽性乳癌的標準治療選項之一。

根據衛福部國健署112年癌症登記報告顯示，台灣每年新診斷乳癌人數已逾1.7萬人，發生年齡中位數為57歲，好發高峰集中在45至59歲，正值人生歷練成熟與家庭的核心支柱。侯明鋒進一步從「社會教育與生產力」角度分析，台灣45至54歲女性勞動參與率高達約7至8成。

侯明鋒認為，這群乳癌好發族群正是支撐台灣職場與經濟重要骨幹。當這些青壯世代在肩負家庭與職場重擔卻發現罹患乳癌，若能及時接受符合國際治療指引的精準藥物，就能協助病友在治療期間維持良好生活品質與社會生產力，減少因病退出職場或家庭照護的衝擊。

侯明鋒同時提出2項建言，第1項建言是高單價新藥借鏡日韓經驗，目前健保採「全額給付」模式，面對高單價新藥時容易產生較大的財務壓力，未來或可研議更具彈性的共同負擔機制，由健保支持部分、搭配病友合理負擔或同商業保險。

第2項則為優化並加速審查接軌流程，近年政府積極推動新藥平行審查與百億癌藥基金等改革方向，建議針對已獲國際權威性治療指引明確建議、經食藥署（TFDA）核准的突破性新藥，能持續縮短評估時程，或透過暫時性支付等機制加速接軌，幫助病友即時把握黃金治療期。

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