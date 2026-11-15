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前啦啦隊艾璐28周緊急生產 兒出生僅1179公克住院兩個月

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
前啦啦隊女神艾璐擔任2026早產兒基金會防護大使，呼籲孕婦不要忽略身體發出的警訊。記者廖靜清／攝影
前啦啦隊女神艾璐擔任2026早產兒基金會防護大使，呼籲孕婦不要忽略身體發出的警訊。記者廖靜清／攝影

台灣少子化問題日益嚴峻，新生兒人數持續探底，早產兒比例卻居高不下。根據國健署資料，2025年台灣早產發生率達10.81%，相當於每10名新生兒就有1人早產。台灣早產兒基金會董事長張瑞幸表示，晚婚晚育、高齡懷孕及高風險妊娠增加，都是值得關注的因素。隨著醫療技術進步，早產兒照護除了讓孩子活下來，更重要的是如何「讓孩子健康長大」。

張瑞幸指出，台灣近年早產發生率大致維持在10.5%至11%之間，相較於十多年前約8%至9%的水準明顯提高。現代女性生育年齡延後，高齡孕婦較容易面臨妊娠高血壓、子癇前症等併發症，加上不孕症治療及多胞胎妊娠等因素，都可能增加早產風險。

張瑞幸表示，降低早產發生率，關鍵在於及早辨識高風險孕婦，透過更密集的產前監測、適當治療及必要時轉診，降低母嬰風險。她建議，政府應評估建立高風險孕產婦個案管理機制，讓醫療照護從懷孕期間一路延續至生產及產後。

馬偕紀念醫院兒科部主任紀鑫表示，早產兒由於出生時器官及神經系統尚未完全成熟，部分孩子在動作、語言及認知等發展上，可能比足月兒緩慢。不過，許多早產兒隨著成長，在矯正年齡一歲半至兩歲左右，發展表現可逐漸追上同齡孩子。

紀鑫強調，並非所有早產兒都能自然追上發展進度，因此定期追蹤相當重要。醫療團隊會依早產兒狀況安排發展評估，若發現異常，應及早介入治療。家長平時也應多與孩子互動，透過說話、遊戲及適齡刺激，協助孩子發展。

2026年早產兒基金會公益代言人艾璐，則以親身經歷分享早產兒家庭的艱辛。在懷第一胎時，因突發子癇前症，28周又4天時緊急生產，兒子出生體重僅1179公克，出生後第二天體重一度降至999公克。

艾璐回憶，產後第三天才第一次見到兒子，原以為能像一般媽媽一樣抱著寶寶，沒想到眼前的孩子如此嬌小，既心疼又害怕。所幸在新生兒加護病房醫護人員協助下，逐漸調適心情，陪伴孩子度過兩個月住院生活。

即使順利出院，照護挑戰仍未結束。艾璐說，兒子剛回家時，光是餵奶就可能耗費一、兩個小時，直到數個月後才逐漸步上軌道。如今孩子健康狀況穩定，持續接受發展追蹤。經歷早產後，她也更加重視孕期血壓及體重監測，提醒孕婦不要忽略身體發出的警訊。

早產兒基金會指出，根據極低出生體重早產兒追蹤資料，近三年約每10名寶寶就有1人出院後仍需使用居家氧氣設備，對家庭造成沉重負擔。基金會2025年補助214個新案家庭，並持續提供醫療、居家設備及發展追蹤等支持，盼讓早產兒不只平安出院，更能健康成長。

台灣早產兒基金會董事長張瑞幸表示，早產兒議題不僅醫療問題，更需要社會持續支持。記者廖靜清／攝影
台灣早產兒基金會董事長張瑞幸表示，早產兒議題不僅醫療問題，更需要社會持續支持。記者廖靜清／攝影

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