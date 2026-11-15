快訊

帳單簡訊通知異常！中華電信發聲明表歉意 客戶依照帳單金額繳費

有望挑戰大陸冷氣團...這日起先濕涼後乾冷 賈新興：冷空氣直衝台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

白髮拔1根長3根？營養師揭真相「沒有根據」 1招避免傷毛囊

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師提醒，反覆用力拔除白髮可能傷害毛囊，建議改用剪刀從靠近髮根處剪短。圖／AI生成
營養師提醒，反覆用力拔除白髮可能傷害毛囊，建議改用剪刀從靠近髮根處剪短。圖／AI生成

發現頭上冒出白髮，不少人會忍不住直接拔掉，卻又擔心「白頭髮拔一根會長三根」。對此，營養師張語希表示，這項流傳已久的說法其實沒有根據，白髮並不會因為被拔除就增加數量。真正需要注意的是，若經常用力拔頭髮，反而可能傷害毛囊，嚴重時甚至影響頭髮正常生長。

營養師張語希近日在臉書粉專發文指出，有些人覺得白髮越拔越多，主要與年齡增長有關。隨著時間推移，頭皮上其他毛囊的黑色素細胞也可能逐漸衰退，讓新長出的頭髮失去原本的顏色，因此容易產生拔掉一根卻冒出更多白髮的錯覺。

相較於白髮數量增加的迷思，張語希更提醒民眾留意反覆拔髮造成的傷害。她表示，持續拉扯頭髮可能引起毛囊發炎或受損，情況嚴重時，還可能影響後續生長。因此，若只是想讓白髮暫時不那麼明顯，建議使用剪刀從靠近髮根的位置輕輕剪短，避免直接將頭髮拔除。

除了處理方式，日常飲食也與頭髮健康有關。張語希整理出3類值得留意的營養素，其中「優質蛋白質」是頭髮生長所需的重要原料，可從魚類、雞蛋、豆類及肉類中攝取。

第二類是維生素B12與葉酸，有助於維持正常造血功能及細胞代謝，日常可透過蛋、奶類及深綠色蔬菜等食物補充。第三類則是鋅與鐵，兩者都是頭髮生長需要的微量營養素，牡蠣、肉類及堅果等食物都是相關營養來源。

不過，張語希也強調，營養攝取並不能保證已經變白的頭髮重新轉黑。與其期待透過特定食物讓白髮消失，更重要的是維持均衡飲食，並避免反覆拔髮造成毛囊負擔。

營養師 臉書 黑色素 頭髮 細胞

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

頭髮毛躁怎麼整理？她曝吹髮後「2步驟」秒變柔順

不是雞排、珍奶！ 營養師最不推「1小吃」：踩中3大健康地雷

食物放涼才能冰？醫揭「2小時關鍵」：再加熱也不一定安全

枕頭套泛黃別急著用漂白水 清潔專家教一招去除頑固黃漬

相關新聞

帳單簡訊通知異常！中華電信發聲明表歉意 客戶依照帳單金額繳費

中華電信15日傳出通知行動電話客戶帳務相關簡訊異常，引發爭議。中華電信今日馬上發出回應，因為帳務系統優化更新，影響行動電話帳單簡訊內容有誤，深表歉意，客戶後續依照帳單實際金額繳費。

有望挑戰大陸冷氣團 周三起先濕涼後乾冷 賈新興：冷空氣直衝台灣

昨夜至今晨，高屏地區出現了驚人的反季節強降雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，高雄小港鳳鼻頭累積雨量高達145毫米、汕尾108毫米、屏東東港也達107.5毫米，在強聖嬰現象的氣候大背景下，從現在一路到明年春天，全台各地都仍有機會出現這種突發性的明顯降雨。

機師錄取率僅1成 陳大鈞鼓勵圓航空夢「把華信當第一跳板」

不少人有航空夢，但機師門檻高錄取率僅1成，為了讓培育在地人才，中華航空事業發展基金會祭出「國內航空器駕駛員訓練獎助金」，盼吸引更多人才投入國籍航空行列。華信董事長陳大鈞致詞時也幽默表示，其他國籍航空公司是Costco等級，華信只是「雜貨店」。華信機師100人報名僅錄取10名，其他公司就更難，因此向有航空夢的年輕人喊話「把華信當第一跳板」。

白髮拔1根長3根？營養師揭真相「沒有根據」 1招避免傷毛囊

發現頭上冒出白髮，不少人會忍不住直接拔掉，卻又擔心「白頭髮拔一根會長三根」。對此，營養師張語希表示，這項流傳已久的說法其實沒有根據，白髮並不會因為被拔除就增加數量。真正需要注意的是，若經常用力拔頭髮，反而可能傷害毛囊，嚴重時甚至影響頭髮正常生長。

前啦啦隊艾璐28周緊急生產 兒出生僅1179公克住院兩個月

台灣少子化問題日益嚴峻，新生兒人數持續探底，早產兒比例卻居高不下。根據國健署資料，2025年台灣早產發生率達10.81%，相當於每10名新生兒就有1人早產。台灣早產兒基金會董事長張瑞幸表示，晚婚晚育、高齡懷孕及高風險妊娠增加，都是值得關注的因素。隨著醫療技術進步，早產兒照護除了讓孩子活下來，更重要的是如何「讓孩子健康長大」。

食物放涼才能冰？醫揭「2小時關鍵」：再加熱也不一定安全

不少民眾認為熱食直接冷藏容易造成冰箱負擔，因此習慣將剛煮好的食物放在室溫下，等到完全冷卻後才放進冰箱。不過，腸胃科醫師卓韋儒提醒，真正需要擔心的往往不是冰箱，而是食物在室溫下放置太久，可能增加細菌滋生及食物中毒的風險，建議吃不完的食物應盡量在2小時內冷藏，若室溫超過32°C，更不應放置超過1小時。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。