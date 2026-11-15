白髮拔1根長3根？營養師揭真相「沒有根據」 1招避免傷毛囊

發現頭上冒出白髮，不少人會忍不住直接拔掉，卻又擔心「白頭髮拔一根會長三根」。對此，營養師張語希表示，這項流傳已久的說法其實沒有根據，白髮並不會因為被拔除就增加數量。真正需要注意的是，若經常用力拔頭髮，反而可能傷害毛囊，嚴重時甚至影響頭髮正常生長。

營養師張語希近日在臉書粉專發文指出，有些人覺得白髮越拔越多，主要與年齡增長有關。隨著時間推移，頭皮上其他毛囊的黑色素細胞也可能逐漸衰退，讓新長出的頭髮失去原本的顏色，因此容易產生拔掉一根卻冒出更多白髮的錯覺。

相較於白髮數量增加的迷思，張語希更提醒民眾留意反覆拔髮造成的傷害。她表示，持續拉扯頭髮可能引起毛囊發炎或受損，情況嚴重時，還可能影響後續生長。因此，若只是想讓白髮暫時不那麼明顯，建議使用剪刀從靠近髮根的位置輕輕剪短，避免直接將頭髮拔除。

除了處理方式，日常飲食也與頭髮健康有關。張語希整理出3類值得留意的營養素，其中「優質蛋白質」是頭髮生長所需的重要原料，可從魚類、雞蛋、豆類及肉類中攝取。

第二類是維生素B12與葉酸，有助於維持正常造血功能及細胞代謝，日常可透過蛋、奶類及深綠色蔬菜等食物補充。第三類則是鋅與鐵，兩者都是頭髮生長需要的微量營養素，牡蠣、肉類及堅果等食物都是相關營養來源。

不過，張語希也強調，營養攝取並不能保證已經變白的頭髮重新轉黑。與其期待透過特定食物讓白髮消失，更重要的是維持均衡飲食，並避免反覆拔髮造成毛囊負擔。