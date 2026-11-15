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早產兒出生僅兩掌寬1179公克 啦啦隊前成員艾璐：完全不知所措

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
嬰兒保溫箱示意圖。圖／AI生成
嬰兒保溫箱示意圖。圖／AI生成

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「我國目前早產兒比例約10%，政府應加強協助高齡產婦衛教與醫療協助！」早產兒基金會15日舉行「世界早產兒日」活動，邀請前啦啦隊艾璐擔任宣傳大使。她說，一開始在餵奶、拍嗝等照護很不容易，鼓勵新手媽媽有任何問題都不吝請教醫師，及早發現才能盡快處理。

第一胎出生僅千克

統一獅啦啦隊前成員艾璐今年擔任基金會宣傳大使。如今正懷著第二胎的她分享說，第一次懷孕時，在孕期 28周時因出現體重驟增、水腫、頭痛等症狀，被診斷為重度子癲前症，最終在28周又 4天時提前剖腹生產，寶寶出生體重僅 1179公克，必須住進保溫箱觀察。她說，當時看到剛出生的寶寶竟只有2掌寬，完全不知所措。

「感謝當時ICU護理師的照顧！」艾璐表示，後續治療都相當順利，目前就等「矯正年齡」2歲時再進行檢查。她也說，在家照顧早產寶寶的過程初期還蠻辛苦的，包括餵奶就要1、2小時，拍嗝也會比較累等。因此她也呼籲新手媽媽，懷孕過程有任何事，不要怕請教醫師，若發現有問題才能及早處理。

多互動刺激腦部發育

馬偕兒科部主任紀鑫表示，早產兒在早期可能會有發育較慢問題，但大約1歲半到2歲可以追上一般孩子，基金會與醫院都會有追蹤與評估服務，若發現問題可及早因應；另外，也鼓勵父母多與孩子互動，刺激早產兒腦部發育，個管師會教導父母如何與小孩子互動。

早產兒基金會董事長張瑞幸表示，2021到2025年台灣早產兒發生率約10到11%，以前雖曾降到8%，但近年來因為產婦高齡化、不孕症補助等因素影響，使得比例維持在10%左右，且高齡產婦的比例提升到30到40%，第一胎生產平均年齡已到32至33歲，希望政府加強產婦認知與醫療協助。

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