有望挑戰大陸冷氣團 周三起先濕涼後乾冷 賈新興：冷空氣直衝台灣

昨夜至今晨，高屏地區出現了驚人的反季節強降雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，高雄小港鳳鼻頭累積雨量高達145毫米、汕尾108毫米、屏東東港也達107.5毫米，在強聖嬰現象的氣候大背景下，從現在一路到明年春天，全台各地都仍有機會出現這種突發性的明顯降雨。

將有兩階段降溫，賈新興說，先濕涼 ‧ 後乾冷，挑戰大陸冷氣團。明天至周二是回溫空檔，明天起水氣減少，周二台北白天高溫短暫回升到28度，是未來1周最溫暖的一天。周三中午後偏強東北季風南下，北北基宜轉為局部短暫雨，周四至周五台北白天高溫只剩18度，清晨低溫下探15至16度。

周五深夜至周六清晨第二階段降溫，賈新興表示，這波冷空氣性質偏乾，且強度更強，逼近大陸冷氣團，台北測站清晨低溫將逼近14至15度。南部同樣有感，周四至周六高雄清晨夜間低溫將降至18至19度，白天高溫也從28度降為24至26度。

為什麼周六至下周日會轉為乾冷，且這麼強？他說，對比周三和周六的海平面氣壓圖可以發現，周六北方冷高壓中心明顯更往南移動，等壓線呈現南北走向，冷空氣經海面路徑短、來不及被暖海面加熱就直衝台灣，1024百帕等壓線直接壓進台灣陸地。也因為水氣轉乾，下周日白天陽光露臉、風力減弱後，下周日至24日白天氣溫就會回升，中南部變成日夜溫差極大的晴冷天氣。

賈新興並預告下周三下一波鋒面，第10天預報顯示，下周三有再迎鋒面與偏強東北季風影響的機率，屆時台中以北及宜蘭將再度轉為局部雨。

他建議，趁明天、周二氣溫短暫回升的好空檔，趕快把冬天的厚棉被和保暖大衣拿出來曬一曬、準備好。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。