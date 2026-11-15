機捷旅客因孩童踢椅起口角 雙方未報案自行離去

有民眾在社群平台發布影片指出機捷上有女子跟帶著小孩的男子互吼。捷運警察隊今天表示，雙方未報案且自行離去。桃捷公司說明，未影響列車營運，旅客遇狀況可向站務人員反映。

桃園市警察局捷運警察隊表示，陳姓旅客與約3歲兒子搭乘機捷，小孩踢到一旁女乘客座椅，女乘客出言制止孩童行為，雙方因而發生口角。員警獲報到場了解，經站務人員告知女乘客因要趕飛機先行離開，員警也安撫陳男情緒並出言協調，雙方自行離去。

桃園大眾捷運公司今天指出，行控中心14日在A14a機場旅館站接獲旅客透過車廂緊急對講機通報後，立即通報站務人員上車了解，雙方於列車抵達A13機場第二航廈站後下車。經站務人員了解，疑因孩童與女乘客間的接觸情形引發口角，後續由捷警到場協助處理，未影響列車營運及其他旅客安全。

桃捷公司呼籲，旅客若於車站或車廂內遇有任何突發狀況，可於第一時間透過車廂內緊急對講機通報，或向車站站務人員、保全及捷警反映，桃捷公司將儘速派員前往處理，共同維護安全、有序的乘車環境。