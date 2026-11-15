快訊

日本客來台狂掃伴手禮 戰利品赫見「小心地滑、董事長室」標示牌

亞冠賽／中華隊首度落居第4 日媒報導：12強賽王者屈辱墊底

首波大陸冷氣團要來了？ 周三起先濕涼後乾冷 賈新興：冷空氣直衝台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

機捷旅客因孩童踢椅起口角 雙方未報案自行離去

中央社／ 桃園15日電

有民眾在社群平台發布影片指出機捷上有女子跟帶著小孩的男子互吼。捷運警察隊今天表示，雙方未報案且自行離去。桃捷公司說明，未影響列車營運，旅客遇狀況可向站務人員反映。

桃園市警察局捷運警察隊表示，陳姓旅客與約3歲兒子搭乘機捷，小孩踢到一旁女乘客座椅，女乘客出言制止孩童行為，雙方因而發生口角。員警獲報到場了解，經站務人員告知女乘客因要趕飛機先行離開，員警也安撫陳男情緒並出言協調，雙方自行離去。

桃園大眾捷運公司今天指出，行控中心14日在A14a機場旅館站接獲旅客透過車廂緊急對講機通報後，立即通報站務人員上車了解，雙方於列車抵達A13機場第二航廈站後下車。經站務人員了解，疑因孩童與女乘客間的接觸情形引發口角，後續由捷警到場協助處理，未影響列車營運及其他旅客安全。

桃捷公司呼籲，旅客若於車站或車廂內遇有任何突發狀況，可於第一時間透過車廂內緊急對講機通報，或向車站站務人員、保全及捷警反映，桃捷公司將儘速派員前往處理，共同維護安全、有序的乘車環境。

機捷 桃捷 捷運

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

機捷車廂公然飲食！男遭勸阻竟大口啃三明治 下場慘了

小水滴捷運交換飄帶遭盤問喊「戒嚴了」？ 北捷駁斥不實指控

內外雙標？外籍客高鐵車門口吸菸免罰 網炸鍋

桃園男酒後失控捶打警車 警依妨害公務等罪偵辦

相關新聞

有望挑戰大陸冷氣團 周三起先濕涼後乾冷 賈新興：冷空氣直衝台灣

昨夜至今晨，高屏地區出現了驚人的反季節強降雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，高雄小港鳳鼻頭累積雨量高達145毫米、汕尾108毫米、屏東東港也達107.5毫米，在強聖嬰現象的氣候大背景下，從現在一路到明年春天，全台各地都仍有機會出現這種突發性的明顯降雨。

機師錄取率僅1成 陳大鈞鼓勵圓航空夢「把華信當第一跳板」

不少人有航空夢，但機師門檻高錄取率僅1成，為了讓培育在地人才，中華航空事業發展基金會祭出「國內航空器駕駛員訓練獎助金」，盼吸引更多人才投入國籍航空行列。華信董事長陳大鈞致詞時也幽默表示，其他國籍航空公司是Costco等級，華信只是「雜貨店」。華信機師100人報名僅錄取10名，其他公司就更難，因此向有航空夢的年輕人喊話「把華信當第一跳板」。

現身台灣醫學周 柯文哲笑稱自己是醫師：總要知道世界發展到哪裡

護理人員人力流失，造成急診壅塞，特別是台灣去年底邁入超高齡社會後，急重症醫療的服務品質與病人安全，已成為最重要的醫療議題。台灣醫學會今針對「國內急重症醫療的挑戰與轉機：永續、智慧與照護模式創新」舉辦高峰論壇。

食物放涼才能冰？醫揭「2小時關鍵」：再加熱也不一定安全

不少民眾認為熱食直接冷藏容易造成冰箱負擔，因此習慣將剛煮好的食物放在室溫下，等到完全冷卻後才放進冰箱。不過，腸胃科醫師卓韋儒提醒，真正需要擔心的往往不是冰箱，而是食物在室溫下放置太久，可能增加細菌滋生及食物中毒的風險，建議吃不完的食物應盡量在2小時內冷藏，若室溫超過32°C，更不應放置超過1小時。

富邦文教基金會受邀參與巴黎和平論壇 加入全球影像素養夥伴行動

繼2026年9月受邀參與法國首屆光影峰會（Lumière Summit）後，富邦文教基金會再度受邀參與11月10日至11日於法國舉行的巴黎和平論壇（Paris Peace Forum），由總幹事冷彬代表分享臺灣民間推動影像教育的實踐，並宣布加入全球影像教育與媒體素養夥伴計畫。從引進法國經驗到參與國際行動，基金會長年串聯校園、家庭與影視產業的努力，正走向全球交流舞台。

今天出門帶件薄外套…東北季風稍微增強 南北天氣大不同

今天南北天氣有差異。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，東北季風稍微增強，北部、宜蘭氣溫略為下降，天氣比昨天稍涼一些。中、南部受到的影響相對較小，白天大致多雲到晴，中午前後高溫仍可達28至30度，陽光下甚至有些偏熱。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。