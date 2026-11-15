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機師錄取率僅1成 陳大鈞鼓勵圓航空夢「把華信當第一跳板」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
機師錄取率僅1成，華信航空董事長陳大鈞鼓勵學子圓航空夢，喊話「把華信當第一跳板」。聯合報系資料照
機師錄取率僅1成，華信航空董事長陳大鈞鼓勵學子圓航空夢，喊話「把華信當第一跳板」。聯合報系資料照

不少人有航空夢，但機師門檻高錄取率僅1成，為了讓培育在地人才，中華航空事業發展基金會祭出「國內航空器駕駛員訓練獎助金」，盼吸引更多人才投入國籍航空行列。華信董事長陳大鈞致詞時也幽默表示，其他國籍航空公司是Costco等級，華信只是「雜貨店」。華信機師100人報名僅錄取10名，其他公司就更難，因此向有航空夢的年輕人喊話「把華信當第一跳板」。

航發會主辦「2026飛航解密・暢遊天際系列講座」台北場，同時也舉行「國內航空器駕駛員訓練獎助金」頒獎儀式，由航發會董事長陳彥伯致詞後即頒發11名於國內接受培訓、並順利加入國籍航空公司服務的機師獎助金，創下該獎助金實施以來獲獎人數新高，可獲50萬元補助。

陳彥伯表示，機師平均錄取率低，已具備CPL（商用飛行員執照）資格的自訓機師，錄取率僅10分之1，等於9成的人會被刷掉，全球都有機師缺額。為了將人才留在國內，透過獎助金協助產業正向循環。

陳大鈞則表示，航發會頒發許多獎助金鼓勵有航空夢的青年學子學習，並投入國籍航空就業，想加入航空產業是條不簡單的路，錄取率不高。

陳大鈞說，華信航空在國內6家航空公司中規模較小，前面5個是「Costco等級」 ，他們只是一個「雜貨店」，但過往華信招募機師100人報名僅錄取10名，空服員1600人報考僅錄取12名，更不用說其他規模較大的航空公司，但也喊話有航空夢的人「把華信當第一個跳板」。

華信 機師 門檻

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