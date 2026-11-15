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急重症人力大短缺 應改善環境、增加給付

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
台灣醫學會15日的演講中，醫師提醒急重症問題牽涉廣泛，要加強經濟誘因與法律保障進行制度性改善。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台灣醫學會15日的演講中，醫師提醒急重症問題牽涉廣泛，要加強經濟誘因與法律保障進行制度性改善。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「急重症壓力大、錢少，醫學生都不願投入，應改善法律、經濟與工作環境，才能真正留住人！」亞東醫院副院長洪芳明15日於演講指出，急診壅塞不是病人多，而是醫師、護理師等醫事人員不願留下，應該要增加給付、建立區域醫療聯防，讓人真的願意留下來。

急診壅塞要多管齊下

台灣醫學會15日於南港展覽館二館舉行「第119屆總會學術演講會」。亞東醫院副院長洪芳明表示，雖然之前曾爆發「急診壅塞」，但急重症真正的危機不是病人太多，而是願意承擔高風險、高工時與高強度的專業人力愈來愈少，若支付制度沒有為「人、時間、風險與待命能力」付費，再多病床也開不起來。

「急診壅塞是整個醫療鏈的問題，不是只有急診1個點！」洪芳明指出，急診壅塞導致加護病房滿床，接著一般病房滿床，但護理人力不足，導致開床率下降，進而讓急診待床更久，就會形成惡性循環，「有床才有照護量能」，一床ICU需要至少3名專職人力，但如今加護病床住院診察費僅1天僅2千多點，未來盼爭取到3千點。

風險高沒人要胸腔科

洪芳明指出，胸腔科執業醫師平均年齡52.47歲，大多是在SARS前加入，40歲以下青年醫師僅占15%，報考人數從近百人大跌至2024年的28人，2017年甚至僅16人（歷史最低），重症、加護病房與嚴重肺炎正面臨無年輕新血接班的結構性崩壞問題。他說，連美國重症醫師都有41%過勞問題，領證護理師僅63%執業，「風險、時間、負荷與報酬」不對稱下，「留在重症才是不理性」。

「我很多學生都去家醫科、醫美了！」洪芳明強調，因為相關專業地風險、可預期且工時可控，而且重症有醫療訴訟風險，加上《刑事訴訟法》修法讓醫療糾紛鑑定人要到庭說明並具名降低鑑定意願，導致訴訟時間增長、醫病互信更差，醫師面對同儕與家人時的心理壓力巨大，反而逼退重症醫師。

重症醫護額外補貼

洪芳明指出，雖然急重症有跟政府爭取到16.2億給付、訴訟上也已修訂《醫預法》擴大理賠範圍與調處機制，未來還將研擬「專責基金」、「強制醫療責任險」與「鑑定制度去個人化」（由法人機構或學會代表），但應該將錢更精準導向人，例如對重症醫護採取額外補貼與專責保險，從「論量計酬」改成「價值導向醫療」等。

「白天、晚上值班的費用也應該不同！」洪芳明強調，如今重症醫師已納入「部定專科」，建立了「不同工、不同酬」的制度前提，但後續建議急重症支付應部分脫離「浮動點值」，不要因為服務量增加讓點值下降，使留任誘因遭稀釋，可透過專款、保證點值或部分預算外加處理，還有將「單一醫院支付」變成「區域急重症韌性支付」，並對接AI增加效率。

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