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現身台灣醫學周 柯文哲笑稱自己是醫師：總要知道世界發展到哪裡

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
今天台灣醫學周上出現一個熟悉的面孔，民眾黨前主席柯文哲獨自前來，他也坐在台下聆聽，直到會議約12時結束。記者沈能元／攝影
今天台灣醫學周上出現一個熟悉的面孔，民眾黨前主席柯文哲獨自前來，他也坐在台下聆聽，直到會議約12時結束。記者沈能元／攝影

護理人員人力流失，造成急診壅塞，特別是台灣去年底邁入超高齡社會後，急重症醫療的服務品質與病人安全，已成為最重要的醫療議題。台灣醫學會今針對「國內急重症醫療的挑戰與轉機：永續、智慧與照護模式創新」舉辦高峰論壇。

今天台灣醫學周上出現一個熟悉的面孔，民眾黨前主席柯文哲獨自前來，他大約上午10時30分左右於會議中場休息時到場，並與台大醫院院長余忠仁等醫師打招呼、寒暄，隨即演講開始，他也坐在台下聆聽，直到會議約12時結束。

會議結束後，媒體上前詢問前來的理由，柯微笑的說，「總要知道世界發展到哪裡，我本來就是醫生，聽一聽知道世界在幹什麼」，隨即到一旁的參展攤位走走，其他並未多說。同時也有參與醫學周的民眾合影，展現親和力。

這場「國內急重症醫療的挑戰與轉機：永續、智慧與照護模式創新」高峰論壇，由台大醫院院長余忠仁等人主持，講題包括急重症醫療人力危機與永續發展策略、急重症醫療資源配置與國家醫療韌性、智慧急重症醫療：AI 與數位轉型的臨床價值、從智慧 ICU 到虛擬照護：機器人、遠距監測與資料治理，以及超高齡社會的急重症照護新模式。

民眾黨前主席柯文哲（白衣者）獨自前來台灣醫學周，並與台大醫院院長余忠仁（左）寒暄。媒體上前詢問前來的理由，柯微笑的說，「總要知道世界發展到哪裡，我本來就是醫生，聽一聽知道世界在幹什麼」。記者沈能元／攝影
民眾黨前主席柯文哲（白衣者）獨自前來台灣醫學周，並與台大醫院院長余忠仁（左）寒暄。媒體上前詢問前來的理由，柯微笑的說，「總要知道世界發展到哪裡，我本來就是醫生，聽一聽知道世界在幹什麼」。記者沈能元／攝影

醫學 柯文哲 醫師

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