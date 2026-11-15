富邦文教基金會受邀參與巴黎和平論壇 加入全球影像素養夥伴行動

繼2026年9月受邀參與法國首屆光影峰會（Lumière Summit）後，富邦文教基金會再度受邀參與11月10日至11日於法國舉行的巴黎和平論壇（Paris Peace Forum），由總幹事冷彬代表分享臺灣民間推動影像教育的實踐，並宣布加入全球影像教育與媒體素養夥伴計畫。從引進法國經驗到參與國際行動，基金會長年串聯校園、家庭與影視產業的努力，正走向全球交流舞台。

今年巴黎和平論壇首度設置「兒童峰會（Child Summit）」，匯聚各國政府、國際組織、公民社會及公私部門代表，將兒童權利與福祉置於全球政策議程核心，並發布「兒童優先宣言（Children First Declaration）」，聚焦健康、營養、教育、保護及數位環境下的兒少福祉等面向。其中，面對AI、演算法及數位內容快速改變兒少學習與理解世界的方式，如何培養兒少的批判思考、數位與媒體素養，也成為重要議題。

在此脈絡下，本屆兒童峰會特別安排影像教育專題對談，探討兒少如何從影像的觀看者，進一步學習理解、思辨與創作影像，並延續今年9月光影峰會倡議，進一步推動「全球影像教育與媒體素養夥伴計畫」的國際合作。該計畫由法國、奈及利亞與韓國共同推動，透過教學工具開發、教師培訓與國際專家交流，協助各國建立符合在地文化與教育需求的影像教育計畫。富邦文教基金會此次加入夥伴行動，也將臺灣長年累積的影像教育實踐帶入國際交流。

「影像素養應如同閱讀與寫作，成為每個孩子都能獲得的基本教育。」冷彬指出，面對社群媒體、演算法與生成式人工智慧持續改變人們理解世界的方式，臺灣除了應積極參與安全使用科技、減少螢幕時間的國際討論，更須培養下一代選擇、理解、討論與創造影像的能力，讓孩子為自己的觀看作主。

今年光影峰會提出《普及影像素養教育宣言》，倡議影像素養是人人應享有的基本教育。在巴黎和平論壇上，光影峰會秘書長Vincent Florant與來自臺灣、墨西哥及歐洲的代表，進一步宣布共同推展影像教育的國際合作行動。

富邦文教基金會自2014年推動「全國巡迴電影學校計畫」，引進法國CNC（法國國家電影與動態影像中心）經驗，持續將影像教育與臺灣校園需求、文化經驗連結。透過教材編譯、教師研習及影像教育資料庫，協助教師將觀影感受轉化為提問、思辨與表達，多年來已帶領上萬名學生走進電影院上課；並與慕尼黑國際兒童影展、台灣國際紀錄片影展、金馬影展及女性影展等合作，透過導讀、導演對談、影評實作與青少年評審等形式，讓學生從「喜不喜歡」走向「為什麼」，練習提出觀點、理解差異。

早自2005年起，基金會即透過青少年發聲Youngvoice計畫，串聯學習、田野創作及公開展演，累積上萬件影像、攝影、文字與聲音作品，並將教材與作品整理為公開資料庫。同時，以momo mini親子電影院提供免費優質影片與映後交流，結合兒少節目人才孵育及與政府共同投資兒少內容，從家庭閱聽、創作培力到內容產製，建立兒少媒體素養生態系。

富邦文教基金會強調，電影除了輔助學科與議題教學，其自身的藝術語言與文化內涵，同樣值得理解與欣賞。影像教育應從錯假訊息查核進一步延伸，讓孩子理解鏡頭、聲音、剪輯與敘事如何建構觀點、形塑認同，培養獨立判斷與自我表達能力。

冷彬與拉丁美洲最大戲院連鎖系統Cinepolis總裁Alejandro Ramirez Magana對話時，談到回歸戲院觀影的重要性：「共同觀看不必得到相同答案；同一個場景帶來的不同理解，正是學習傾聽、尊重多元觀點的機會。」當孩子願意停留在陌生人的故事裡，就有機會在急於判斷之前，先試著感受與理解。這也是影像教育在和平論壇中的重要意義：透過觀看與討論，培養公共對話、和平共處所需的同理心與感受力。

長年實踐也讓基金會看見制度限制：教師運用影像常受限於影片授權、教材、設備及行政資源；校外觀影則面臨票券、交通與課務安排等障礙。若持續仰賴個別教師熱忱與民間投入，孩子的文化參與機會便容易因家庭、學校及地域資源而產生落差。

富邦文教基金會呼籲，教育部應將影像素養列為長期教育政策課題，建立明確推動機制，協調教育、文化及影視產業資源，完善校園影片授權、教材與教師培力支持；並支持觀影票券、交通補助及課務行政協力，將觀影與文化體驗納入正式教育活動。政策應降低教師的實務障礙，肯定多元教學方式，讓影像教育持續扎根。此外，優質內容也需要制度與產業支持。臺灣兒少作品在國際影音平台的採購、上架及共同投資上仍面臨門檻，電影院也需更積極參與兒少觀影推廣。這些挑戰難由民間獨力克服，有賴跨領域資源整合，並透過國際合作，共同改善兒少影像環境。

「我們希望下一代能夠自主選擇、獨立判斷，也保有對他人生命的感受力；在需要發聲時，有能力說出自己的故事，也願意為別人的故事留下位置。」此次加入國際夥伴計畫，富邦文教基金會期待分享臺灣經驗，也向各國學習制度支持與文化參與機制，並將持續連結國內外夥伴，也期待公部門承擔制度責任，共同將長年實踐轉化為更公平、普及的學習機會。