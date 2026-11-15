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急診壅塞為何無解？ 名醫提5項改革方向：整體流程困境非單一因素

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急診壅塞為何無解？ 名醫提5項改革方向：整體流程困境非單一因素

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
亞東醫院副院長、重症醫學專科醫師洪芳明說，台灣急重症醫療面臨專科醫師接班斷層、護理人力流失與開床量能不足等挑戰，而有效照護量能取決於床位、人力與流程的共同作用。記者沈能元／攝影
亞東醫院副院長、重症醫學專科醫師洪芳明說，台灣急重症醫療面臨專科醫師接班斷層、護理人力流失與開床量能不足等挑戰，而有效照護量能取決於床位、人力與流程的共同作用。記者沈能元／攝影

護理人員人力流失，造成急診壅塞，特別是台灣去年底邁入超高齡社會後，急重症醫療的服務品質與病人安全，已成為最重要的醫療議題。台灣醫學會今針對「國內急重症醫療的挑戰與轉機：永續、智慧與照護模式創新」舉辦高峰論壇。亞東醫院副院長、重症醫學專科醫師洪芳明說，急診壅塞並非單一部門問題，而是急診、加護病房、一般病房至出院後照護的整體流程都受到阻礙。

洪芳明今在高峰論壇以「急重症醫療人力危機與永續發展策略」發表演說。他說，台灣急重症醫療面臨專科醫師接班斷層、護理人力流失與開床量能不足等挑戰，而有效照護量能取決於床位、人力與流程的共同作用；僅增加病床或醫療服務量，難以解決結構性的人力危機。「今天急診壅塞的真正危機，不是病人太多，而是願意承擔高風險、高工時、高強度工作的專業人力愈來愈少」。

洪芳明說，以前的醫師是「植物」常在一家醫院服務一生，但現在的醫師是「動物」會隨著環境隨時移動。因此，急重症醫療人力危機與永續發展策略，應從醫院管理與健保支付角度，以分析風險、時間、負荷及報酬4項不對稱，目前高風險、高工時與高強度工作的成本，若未獲合理補償，將持續影響人才投入與留任。

洪芳明說，如醫學中心加護病房每床一天所需的醫師、護理、藥師、呼吸治療師等人力為3人以上，但目前在夜間、假日、待命等多未反映在支付結構。雖然，近年健保已逐步增加急重症及護理資源，但支付改革仍須由醫療行為與床日計價，進一步反映專業人力、照護時間、風險承擔及全天候待命能力。

為此，他提出5項改革方向。第一、建立反映專業與照護強度的人力支付；二、為急診、加護病房及緊急處置團隊的待命能力付費；三、將夜間、假日、重症程度與人力投入納入差異化支付；四、透過專款、保障點值或部分預算外加，降低浮動點值對急重症政策誘因的稀釋；五、發展區域急重症網絡支付，支持跨院支援、遠距重症照護與轉診協調。

同時，應完善醫療爭議調處及風險分擔機制，強化執業安全與資料治理。 永續策略可歸納為5R：合理支付（Right Payment）、 適切團隊（Right Workforce）、 順暢流程（Right Flow）、 適用科技 （Right Technology）及區域韌性（Regional Resilience）。藉由跨專業合作、流程改善、人工智慧與遠距照護，將有限人力投入關鍵臨床決策。

洪芳明說，明年健保總額將首度破兆，建議急重症支付5大改革，包括從醫療行為支付走向人力支付、為待命能力付費而不只為有做事付費，以及夜間、假日、高風險應真正不同工不同酬，於急重症支付部分應「脫離浮動點值」，更從單一醫院到區域急重症韌性支付，必須將增加的錢更精準導向人力。

他舉例，凌晨3點，加護病房裡1名70歲老先生，同時面對敗血性休克、急性腎衰竭與呼吸衰竭。呼吸器、洗腎機、升壓劑都在，真正決定該名患者能不能活下來的，是床邊那位醫師能不能在幾分鐘內整合所有訊號、做出決定，並帶著護理師、呼吸治療師一起行動。「這位醫師是誰？他憑什麼站在這裡？」

洪芳明說，今年4月28日，衛福部公告修正專科醫師分科及甄審辦法，重症醫學科成為台灣第24個部定專科。消息在醫界不算轟動，社會大眾更少注意。但作為在加護病房工作多年的重症醫師，這是30年來台灣重症醫療最重要的制度轉折，前提是，「我們不要把它當成多一張證書」。

急重症永續核心是建立值得專業人員留下的制度，使支付從服務量走向價值，並從執行醫療行為走向維持待命能力，由單一醫院擴展為區域共同承擔的醫療韌性。洪芳明說，重症醫學成為部定專科，不是制度的終點，而是台灣重症醫學下一個時代的起點。需從專業認定，到能力建構；從一間加護病房，到國家醫療韌性，這才是真正應該追求的東西。

亞東醫院副院長、重症醫學專科醫師洪芳明說，急診壅塞並非單一部門問題，而是急診、加護病房、一般病房至出院後照護的整體流程都受到阻礙。記者沈能元／攝影
亞東醫院副院長、重症醫學專科醫師洪芳明說，急診壅塞並非單一部門問題，而是急診、加護病房、一般病房至出院後照護的整體流程都受到阻礙。記者沈能元／攝影

急診 重症 亞東醫院

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