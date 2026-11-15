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薑母鴨煮滾就沒酒精？ 營養師揭驚人真相：燉15分鐘仍殘留4成

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
營養師提醒，薑母鴨除了熱量高，還要注意加入米酒燉煮，仍可能殘留酒精。圖／123RF
營養師提醒，薑母鴨除了熱量高，還要注意加入米酒燉煮，仍可能殘留酒精。圖／123RF

天氣轉冷，熱騰騰的薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞成為不少民眾進補首選，許多人認為，料理加入米酒後，只要煮滾、燉久一點，酒精就會完全揮發，可以放心食用。營養師提醒，含酒料理即使燉煮15分鐘，仍可能保留約4成原有酒精，甚至煮了2個半小時，也未必能完全去除，孕婦、兒童及需要避免酒精攝取的族群應特別留意。

Cofit營養師李庭雅表示，冬季進補除了注意酒精殘留，還要小心熱量陷阱。薑母鴨、羊肉爐等鍋物看似營養豐富，但湯底油脂、加工火鍋料及沾醬，都可能讓民眾不知不覺攝取過多熱量與鈉，尤其正在控制體重、血糖的人，更應掌握正確吃法，避免「補身不成反補重」。

米酒加入料理後，煮多久才能去除酒精？李庭雅說，根據美國農業部（USDA）公布的酒精保留率資料，在酒精充分混入食物、經燉煮或烘烤的特定條件下，烹調15分鐘仍保留約40%酒精，30分鐘約35%、1小時約25%、2小時約10%，即使延長至2.5小時，仍可能殘留約5%。

李庭雅強調，這些數字是特定實驗條件下的參考值，實際含量還會受到米酒添加量、鍋具大小、是否加蓋、烹調時間及湯汁蒸發程度等因素影響，不能單憑湯汁煮滾或聞不到酒味，就認定酒精已經完全消失。民眾不宜將煮過的含酒料理直接視為無酒精食品，最安全的方式還是選擇未添加酒類的料理。

除了酒精問題，冬季進補如何吃得健康？李庭雅提出4項建議。

1.優先選擇低脂肉類，例如去皮雞肉、魚類及豆製品，減少肥肉、肉皮與可見脂肪，搭配麵線、白飯時也應控制份量，避免澱粉攝取過多。

2.增加蔬菜比例，可選擇高麗菜、茼蒿、白蘿蔔、菠菜等當季蔬菜，補充膳食纖維、增加飽足感，並減少油炸豆皮、丸餃類加工食品及高油、高鈉沾醬。

3.調整進食習慣。餐前可先喝200至300毫升白開水，餐間以水或無糖茶取代含糖飲料，適量攝取蔬菜、蛋白質與主食。由於鍋物湯底經過長時間熬煮，容易累積油脂與鈉，建議少喝湯，避免攝取過多浮油及鹽分。

4.飯後適度活動。李庭雅建議，吃完鍋物不要立刻坐下或躺著，可散步10至15分鐘，透過輕度活動促進肌肉利用葡萄糖，有助減緩餐後血糖波動。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

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